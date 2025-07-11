'Terörsüz Türkiye' İçin Tarihi Gün: Terör Örgütü PKK Bugün Silah Bırakıyor

'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün tarihi bir gün yaşanıyor. Terör örgütü PKK, 41 yıllık silahlı faaliyetlerine son veriyor. Irak’ın Süleymaniye kırsalında gerçekleşecek ilk silah bırakma töreni için DEM Partili bir heyet bölgeye gitti. Süreç MİT ve TSK’nın gözetiminde, adım adım kayıt altına alınarak ilerleyecek.

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'Terörsüz Türkiye' İçin Tarihi Gün: Terör Örgütü PKK Bugün Silah Bırakıyor
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Türkiye'de terörün tamamen sona erdirilmesi adına önemli bir adım bugün atılıyor. Terör örgütü PKK, 41 yıldır süren silahlı faaliyetlerine son vererek silah bırakma sürecine resmen başlıyor. Süreç, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gözetiminde 3-4 ay içinde tamamlanacak. Teslim edilen tüm silahlar kayıt altına alınacak ve özel yöntemlerle imha edilecek.

ALAN GİZLİ TUTULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ahlat-Malazgirt’te “iç cephe” vurgusu ile başlayan süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin destek mesajı ve örgüt lideri Abdullah Öcalan’ın fesih çağrısıyla kritik bir eşiğe ulaştı. Sürecin ilk töreni, Irak’ın Süleymaniye kırsalında, Ankara, Bağdat ve Erbil’in koordinasyonuyla gizli bir alanda gerçekleştirilecek. Canlı yayın yapılmayacak, tören kapalı devre sistemle sınırlı katılımcılara izletilecek.

'Terörsüz Türkiye' İçin Tarihi Gün: Terör Örgütü PKK Bugün Silah Bırakıyor - Resim : 1

SİLAHLARINI TESLİM EDECEKLER

Törenin ardından örgüt üyeleri silahlarını gruplar ya da bireysel olarak belirlenen merkezlere teslim edecek. MİT ve TSK, sürecin göstermelik olmaması için özel bir doğrulama mekanizması kurdu. Teslim edilen silahların üçüncü ülkelere gönderilmesine izin verilmeyecek, doğrudan imha edilecek.

KAMPLAR DA DAĞITILACAK

Süreç ilerledikçe örgüte ait lojistik depolar ve kamplar da dağıtılacak. Suça karışmamış olan örgüt mensuplarının Türkiye’ye dönmesine izin verilecek ve bu kişilere herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak.

DEM PARTİLİ VEKİLLER BÖLGEDE

Öte yandan, ilk silah bırakma töreni öncesinde, Türkiye'den aralarında siyasetçi, gazeteci, yazar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı 150 kişilik heyet, hazırlıklar kapsamında bölgeye gitti. Heyette, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak ile DEM Parti milletvekilleri yer aldı.

'Terörsüz Türkiye' İçin Tarihi Gün: Terör Örgütü PKK Bugün Silah Bırakıyor - Resim : 2

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Heyetimiz Kürdistan Bölgesel Yönetimine geçti Sayın Öcalan'ın çağrısı üzerine yarın Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırlarında yapılması planlanan silahsızlanmayı takip edecek olan Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, parti yöneticilerimiz ve milletvekillerimiz, STK ve siyasi parti temsilcileri, gazeteci, yazar, aydın ve sanatçılardan oluşan heyet Kürdistan Bölgesel Yönetimine geçti." denildi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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