Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Bazı İllerde Yağış, Marmara’da Fırtına Bekleniyor
Meteoroloji, kuzeydoğu illerinde sağanak yağış ve Marmara’da kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar normallerin üzerinde seyredecek. Vatandaşların özellikle rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Samsun, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan ile Van’ın doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık bir gün geçirmesi öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının kuzeybatı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise normallerin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Sıcak havanın özellikle iç ve güney bölgelerde etkisini sürdüreceği belirtiliyor.
Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Ancak öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi’nde rüzgarın zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) şekilde etkili olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji, özellikle Marmara’da beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları olası çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.
BALIKESİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 37°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 42°C
Az bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi