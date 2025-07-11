Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Bazı İllerde Yağış, Marmara’da Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji, kuzeydoğu illerinde sağanak yağış ve Marmara’da kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar normallerin üzerinde seyredecek. Vatandaşların özellikle rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Bazı İllerde Yağış, Marmara’da Fırtına Bekleniyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Samsun, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan ile Van’ın doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık bir gün geçirmesi öngörülüyor.

Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Bazı İllerde Yağış, Marmara’da Fırtına Bekleniyor - Resim : 1

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise normallerin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Sıcak havanın özellikle iç ve güney bölgelerde etkisini sürdüreceği belirtiliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Ancak öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi’nde rüzgarın zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) şekilde etkili olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji, özellikle Marmara’da beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları olası çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Bazı İllerde Yağış, Marmara’da Fırtına Bekleniyor - Resim : 2

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.

BALIKESİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 37°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 42°C
Az bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu
Kocaeli'de Amca Dehşeti! 2 Yeğenini Öldürdü, 1'ini Yaraladı Kocaeli'de Amca Dehşeti
Bugünün En Şanslı Burcu Belli Oldu Bugünün En Şanslı Burcu Belli Oldu
Varis Şikayetlerini Azaltan 5 Etkili Yöntem Varis Şikayetlerini Azaltan 5 Etkili Yöntem
Babasının Evini Ateşe Verdi, Mahalleli Linç Etmek İstedi Babasının Evini Ateşe Verdi, Mahalleli Linç Etmek İstedi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Bazı İllerde Yağış, Marmara’da Fırtına Bekleniyor Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Bazı İllerde Yağış, Marmara’da Fırtına Bekleniyor
Kocaeli'de Amca Dehşeti! 2 Yeğenini Öldürdü, 1'ini Yaraladı Kocaeli'de Amca Dehşeti
Sır Perdesi Aralandı: 6 Yıldır Aranan Yeliz'i Eski Eşi Öldürmüş! Kemik Parçaları Bulundu Sır Perdesi Aralandı: 6 Yıldır Aranan Yeliz'i Eski Eşi Öldürmüş! Kemik Parçaları Bulundu
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Sağlık Bakanlığı ve 4 Üniversiteye Yeni Atamalar Sağlık Bakanlığı ve 4 Üniversiteye Yeni Atamalar
Terör Örgütü PKK Silah Bırakacak: DEM Parti Heyeti Süleymaniye'de! Resmi Törenle Karşılandılar Terör Örgütü PKK Silah Bırakacak: DEM Parti Heyeti Süleymaniye'de! Resmi Törenle Karşılandılar