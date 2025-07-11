Kocaeli'de Amca Dehşeti! 2 Yeğenini Öldürdü, 1'ini Yaraladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, aile içi bir tartışma kanlı bitti. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Altunhisar Caddesi’nde bulunan bir müstakil evde, aralarında husumet olduğu belirtilen amca F.Y. ile üç yeğeni arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İKİ YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışma sırasında F.Y., yanında bulundurduğu tabanca ile yeğenleri G.Z.Y., M.S. ve G.Y’ye ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.S., kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri G.Z.Y. ve G.Y’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli F.Y.’yi gözaltına aldı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cinayetin aile içi eski bir husumetten kaynaklandığı ileri sürülüyor.

Cenazeler otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, hastaneye kaldırılan M.S.’nin tedavisi sürüyor. F.Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay mahallede büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: AA-DHA