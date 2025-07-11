Kocaeli'de Amca Dehşeti! 2 Yeğenini Öldürdü, 1'ini Yaraladı

Kocaeli Kartepe’de amca dehşeti yaşandı. Amca, tartıştığı üç yeğeninden ikisini öldürüp birini yaraladı. Olay yerinde gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Kocaeli'de Amca Dehşeti! 2 Yeğenini Öldürdü, 1'ini Yaraladı
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, aile içi bir tartışma kanlı bitti. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Altunhisar Caddesi’nde bulunan bir müstakil evde, aralarında husumet olduğu belirtilen amca F.Y. ile üç yeğeni arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kocaeli'de Amca Dehşeti! 2 Yeğenini Öldürdü, 1'ini Yaraladı - Resim : 1

İKİ YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışma sırasında F.Y., yanında bulundurduğu tabanca ile yeğenleri G.Z.Y., M.S. ve G.Y’ye ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.S., kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri G.Z.Y. ve G.Y’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kocaeli'de Amca Dehşeti! 2 Yeğenini Öldürdü, 1'ini Yaraladı - Resim : 2

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli F.Y.’yi gözaltına aldı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cinayetin aile içi eski bir husumetten kaynaklandığı ileri sürülüyor.

Cenazeler otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, hastaneye kaldırılan M.S.’nin tedavisi sürüyor. F.Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay mahallede büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: AA-DHA

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