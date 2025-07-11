Babasının Evini Ateşe Verdi, Mahalleli Linç Etmek İstedi

Adana Ceyhan’da bir kişi, babasının evini ateşe verdi. Yangın bir eve daha sıçradı. İki ev küle dönerken, mahallelinin saldırmak istediği şüpheli, polis müdahalesiyle kurtarıldı. Gözaltına alınan şahıs hakkında ailesi ve komşuları şikâyetçi oldu.

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Babasının Evini Ateşe Verdi, Mahalleli Linç Etmek İstedi
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde, madde bağımlısı olduğu iddia edilen 34 yaşındaki Muhammed I.’nın, gece saatlerinde babasının evini ateşe vermesiyle büyük bir yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki komşu eve de sıçradı. Yangın mahallede paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

MAHALLELİNİN ELİNDEN POLİS KURTARDI

İtfaiye ekipleri iki eve yayılan yangına tazyikli suyla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında can kaybı yaşanmazken, evlerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından mahallede toplanan öfkeli kalabalık, yangını çıkardığı öne sürülen Muhammed I.’ya saldırmak istedi.

Polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı ve biber gazı kullandı. Müdahale sonucunda Muhammed I., kalabalığın elinden kurtarılarak gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında mahallede gerginlik devam etti.

BABASI ŞİKAYETÇİ OLDU

Şüphelinin babası Hasan I. ve diğer aile bireyleri, Muhammed I.’nın uzun süredir kendilerine zarar verdiğini, zorla para aldığını ve şiddet uyguladığını belirterek şikâyetçi oldu. Evi yanan komşu da şikâyetçi olduğunu söyledi. Emniyet ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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Yangın Adana
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