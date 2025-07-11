Terör Örgütü PKK Silah Bırakacak: DEM Parti Heyeti Süleymaniye'de! Resmi Törenle Karşılandılar

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı çağrının ardından başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik bir eşik aşılıyor. Yıllar sonra kamuoyuna video mesaj gönderen Öcalan, örgüte silah bırakma çağrısı yaptı. Bu çağrı üzerine, terör örgütünün silahlı mücadeleye son verme hazırlıkları son aşamaya geldi.

TÖREN İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Silahlı mücadelenin resmen sona ereceği ilk silah bırakma töreni, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinin Dukan ilçesi kırsalında 11 Temmuz sabahı gerçekleştirilecek. Tören öncesinde, Türkiye'den aralarında siyasetçi, gazeteci, yazar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı 150 kişilik heyet, hazırlıklar kapsamında bölgeye ulaştı.

Heyette, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak ile DEM Parti milletvekilleri yer aldı.

RESMİ KARŞILAMA

Heyet, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan geçerek Irak Kürdistanı'nın Zaho kentine ulaştı. Zaho'da İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda IKBY Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şahab, Duhok Valisi Dr. Ali Teter ve Kürdistan Demokrat Partisi yetkilileri tarafından karşılandı. Görüşmelerin ardından heyet, geceyi geçirmek üzere Erbil'e hareket etti.

DUKAN'A GEÇECEKLER

Heyet, yarın sabah terör örgütü PKK'nın silah bırakma törenine katılmak üzere Süleymaniye kentindeki Dukan ilçesine gidecek.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Heyetimiz Kürdistan Bölgesel Yönetimine geçti Sayın Öcalan'ın çağrısı üzerine yarın Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırlarında yapılması planlanan silahsızlanmayı takip edecek olan Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, parti yöneticilerimiz ve milletvekillerimiz, STK ve siyasi parti temsilcileri, gazeteci, yazar, aydın ve sanatçılardan oluşan heyet Kürdistan Bölgesel Yönetimine geçti."

Kaynak: ANKA