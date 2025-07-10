DEM Parti'den Kritik 'Süreç' Hamlesi: İsim ve Logo Değişecek mi?

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrının ardından başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde, terör örgütün yakın zamanda silah bırakması bekleniyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, terör örgütü PKK lideri Öcalan’dan yeni bir açıklama geldi. Abdullah Öcalan'ın video mesajında silah bırakma çağrısı yer aldı. Terörle mücadelede yarım asırlık sürecin sonuna gelindi. DEM Parti'den de yeni bir hamle geldi.

Halk TV'den Helin Yılmaz'ın haberine göre, silahların devreden çıkmasıyla birlikte DEM Parti yeniden yapılanmaya girecek, bu kapsamda hem partinin adı hem de logosu değiştirilecek.

Parti'den yeni isim ve logonun yeni sürecin ve silahsız siyasi dönemin sembolü olacağı aktarıldı. Bununla birlikte parti, yalnızca Kürt ve sol-sosyalist tabana değil, Türkiye genelinde daha geniş bir seçmen kitlesine ulaşmayı hedefleri arasına koyuyor.

DEM Parti, yeni kimliğini bir büyük kongreyle duyurmayı planlıyor.

Partinin yeni adı konusunda netleşmiş bir karar bulunmuyor. Ancak “birlik”, “özgürlük”, “yeni yaşam” gibi kavramların öne çıktığı bildiriliyor.

Kaynak: Halk TV