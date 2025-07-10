Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi Ne Açıklayacak? Merak Edilen Sorular Bu Akşam Yanıt Bulacak
Türkiye'de gözler PKK'nın silah bırakacağı ana çevrilmişken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi bir konuşma yapacağını duyurmuştu. Çelik, tv100 Özel Röportaj’da Cansu Canan’ın sorularını yanıtlayacak. Silah bırakma sürecinden, terörsüz Türkiye için atılacak adımlara; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi konuşmasına kadar merak edilen pek çok konu cevap bulacak. Gündeme ilişkin merak edilen soruların yanıtları bu akşam 20.00'de olacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilecek. Gözler terör örgütü PKK’nın yarın Irak’ın Süleymaniye’de silah bırakmasına çevrilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi bir konuşma yapacağını duyuran AKP Sözcüsü tv100’de Özel Röportaj programına konuk oluyor.
Silah bırakma nasıl ve ne şekilde gerçekleşecek?
Terörsüz Türkiye’nin meclis komisyonu ayağında neler olacak?
Siyasi partiler sürece nasıl katkı verecek?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in haberini verdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi günü yapacağı tarihi konuşmada neler olacak?
AK Parti’nin Kızılcahamam Kampında hangi kararlar alınacak?
AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e merak edilenleri tv100 spikeri Cansu Canan soracak.
Özel Röportaj bugün 20:00’de tv100’de…
Kaynak: Haber Merkezi