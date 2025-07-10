Terörsüz Türkiye Sürecinde Son Durum Ne? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Merak Edilenleri tv100 Ekranlarında Yanıtlayacak

Terörsüz Türkiye sürecine dair tüm merak edilenler yarın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılacağı tv100 ekranlarındaki Özel Röportaj programında yanıt bulacak. Soruları tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel soracak.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde kritik dönemeç yarın aşılacak. Terör örgütü PKK, yarın Irak Süleymaniye'de silah bırakacak. Sürece ilişkin merak edilenler ve akıllardaki tüm sorular ise yarın saat 11.00'de tv100'de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılacağı Özel Röportaj programında cevap bulacak.

  • Terörsüz Türkiye için TBMM'de kurulması planlanan komisyon ne zaman kurulacak?
  • CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda son durum ne?
  • Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun iddianamesi ne zaman hazırlanacak?
  • Gündemin en merak edilenlerinden olan İBB davalarının canlı yayınlanması hakkında Bakan Tunç ne düşünüyor?
  • Yeni Anayasa çalışmalarında hangi aşamaya gelindi? Meclis komisyonu neler yapıyor?

Bakan Tunç'a gündeme dair tüm merak edilenleri tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel soracak. Özel Röportaj yarın saat 11.00’de tv100’de…

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