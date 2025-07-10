Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti: O Markanın Popüler Ürünü Toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünler listesine yeni bir ürün ekledi. Yapılan son denetimlerde Angelos marka yeşil kapüşonlu sweat tehlikeli bulunarak toplatılmasına karar verildi.
Gülsüm Alpkıray
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Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son denetim sonuçlarına göre, güvensiz ürünler listesine yeni bir ürün eklendi.
TOPLATILMASINA KARAR VERİLDİ
Yasaklanan ürün ise Angelos marka yeşil kapüşonlu sweat oldu. Yapılan test ve analizlerde insan sağlığı açısından riskli olduğu tespit edildi. Bu kapsamda ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, mevcut ürünlerin toplatılmasına da karar verildi.
Bakanlık yetkilileri, vatandaşların güvenli ürünlere ulaşması için denetimlerin aralıksız süreceğini vurgularken, firmaların da ürün güvenliği konusunda daha hassas davranmaları gerektiğine dikkat çekti.
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