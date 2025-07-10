Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Açıklayacak? AKP’den Dikkat Çeken Paylaşım… Gözler Cumartesi Gününde

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak” açıklamasının ardından AKP’nin resmi hesabından da “Son 2” notuyla bir paylaşım geldi. Gözler Cumartesi gününe çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?

Esma Karayel Esma Karayel
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin yaptığı açıklama sonrasında siyaset gündemi hareketlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Açıklayacak? AKP’den Dikkat Çeken Paylaşım… Gözler Cumartesi Gününde - Resim : 1

TARİHİ KONUŞMA VURGUSU

NTV ekranlarında Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yağacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Açıklayacak? AKP’den Dikkat Çeken Paylaşım… Gözler Cumartesi Gününde - Resim : 2

CUMARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Çelik “Cumhurbaşkanımıza ve Bahçeli'ye olağanüstü bir güven var. Destekleri de eleştirileri de değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bildiği, bilmediği birtakım provokasyonlarla uğraşıyoruz. Önemli olan devlet ve millet için doğru olanı yapmayı sürdüreceğiz. Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı Cumartesi sabahı Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Açıklayacak? AKP’den Dikkat Çeken Paylaşım… Gözler Cumartesi Gününde - Resim : 3

AKP’DEN SON 2 GÜN MESAJI

Ömer Çelik’in bu açıklamasının ardından gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne açıklayacağına çevrildi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi sabah ne açıklayacak? Sorusunun yanıtı heyecanla beklenirken, AKP’nin resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşım yapıldı. Konuşma yapılacak alanın hazırlık sürecine ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya “Son 2” notu düşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye kapsamında açıklamalar yapacağı öngörülüyor.

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