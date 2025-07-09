Bakan Tunç'tan 'İBB Davası' Açıklaması: 'Görüş Birliği Sağlanırsa...' Dedi, Topu Meclis'e Attı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Grup toplantısı öncesinde gündemdeki kritik konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunç, "İBB'ye yönelik soruşturma kapsamındaki yargılamalar TRT'de canlı yayımlansın" çağrısına ilişkin de konuşurken, "Görüş birliği sağlanırsa takdir TBMM'nindir" ifadelerini kullandı.

Tunç, açıklamasında, fotoğraf çekimi ve canlı yayın konusundaki yasalardaki engeli hatırlattı ve "Duruşmaların canlı yayınlanmasıyla ilgili, ceza mahkemesi kanunumuza göre yönetiliyor soruşturmalar. Ceza mahkemesi kanunumuzun 182. Maddesine göre, duruşmalar açıktır. Tutanak tutulur. Gerekirse, sanık ve tanıklar, ses ve görüntülü olarak bağlantı yaparak dinlenebilir. Duruşmanın canlı yayınlanmasıyla ilgili olarak 183’üncü maddesinde, fotoğraf çekilmesi ve canlı yayınlanmasıyla ilgili bir engel söz konusu" diye konuştu.

Tunç sözlerinin devamında, "Ama burada Sayın Bahçeli'nin hassasiyeti şu: Kamuoyu tüm çıplaklığıyla her şeyi görsün. Akkoyun, karakoyun görünsün. Delillerin ne olduğunu görsün, suçlamaların ne olduğunu görsün ve bu kişilerin hangi suçları işlediğini ya da işlemediğini kamuoyu tüm şeffaflığıyla görsün.

Bu çok önemli, güzel bir düşünce. Burada özellikle canlı yayınlama ile ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 183. maddesinde bir değişiklik söz konusu olabilirse bu mümkün olabilir" dedi.

BAHÇELİ DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partisinden gelen çağrılara, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek vermiş ve "Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyi birebir takibinden yanadır. O halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun mahşeri vicdan huzurunda terkip ve teşri edilmesini ümitle temenni ediyoruz” demişti.

DEM PARTİ İLE GÖRÜŞME NE ZAMAN?

Tunç, DEM Parti’nin İmralı heyeti ile yapılması planlanan ancak ertelenen görüşmenin, önümüzdeki hafta yapılacağını belirtirken, henüz günü ve saatinin belli olmadığını söyledi.

GROK’A SORUŞTURMAYA İLİŞKİN

Yapay zeka Grok’un sosyal medyada hakaretler saçması üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin de konuşan Tunç, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kişilik haklarını ihlal eden paylaşımlar var” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi