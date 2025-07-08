Özel'den Bahçeli'nin 'TRT' Desteğine Yanıt

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Konuşmasına 12 şehit için baş sağlığı dileyerek başlayan CHP lideri Özel, "Şüphesiz alınması gereken dersler var ama bu derslerin çoktan alınması gerekiyordu. Cevaplanması gereken sorular var ama bu cevapların çoktan bulunmuş olması gerekiyordu. Şehitlerimizin birçok şehrimizde cenazeler var. İl başkanlarımız partimizi temsil ediyorlar. Defin işlemleri tamamlandıktan sonra konuyu Meclis gündemine getireceğiz. Her ne kadar Milli Savunma Bakanlığı bir tahkikat açıldığını söylese de konunun uzmanları bu meselenin meclis eliyle araştırılmaya değer olduğunu, bunun ancak meclisin kararlılıkla üzerine giderse cevap aranması gereken soruların ortaya açıkça yanıtlanabileceğini ifade ediyorlar. Yeterli keşfin yapılmadığından, evlatlarımıza gaz maskesi ve oksijen tüplerinin sağlanmadığından, mağaraya önce insansız aracın girmesi gerektiğinden bahsediyorlar. Biz araştırma önergemizi vereceğiz. Bütün partilerden de destek bekliyoruz." diyerek sözlerine başladı.

ŞEHİDİN VERDİĞİ BURSU CHP ÜSTLENDİ

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın bir öğrenciye burs verdiği ortaya çıkmıştı. Özel, şehidin verdiği bursu CHP olarak üstlendiklerini duyurdu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın bir öğrenciye burs verdiği ortaya çıkmıştı



📌Özgür Özel, şehidin verdiği bursu CHP olarak üstlendiklerini açıkladı… pic.twitter.com/TTH3dMvTjz — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 8, 2025

Kartalkaya yangınıyla ilgili davayı takip ettiklerini kaydeden Özel, 3 günün sonunda yazılan bilirkişi raporunun korsan diye nitelendirildiğini söyleyerek tepki gösterdi. Hiçbir kurumun yargılanmaktan muaf olamayacağını söyleyen Özel, adil ve hızlı yargılamanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Davayı takip etmeye devam edeceklerini belirten Özel, "Dün kucaklaştığımız, duygusal anlar yaşadığımız ailelerin en büyük şikayeti şu; burada yargılanması gerekenlerin bir kısmı yargılanıyor ama ilk ve ikinci raporda yargılansın denilenler, savcının 'yargılanmalı' dedikleri yok. Kim yok? Kültür ve Turizm Bakanlığı yok. Teftişe gidenler yok. İş güvenliği açısından denetim yapması gerekenler orada yoklar. Çünkü ilgili bakanlar Çalışma Bakanı ve Turizm Bakanı, personellerinin yargılanmasına izin verecek imzayı atmadılar. Turizm Bakanı biliyor ki bu iş çorap söküğü gibi gelecek. 36 bebek ve çocuk kömür parçaları halinde ailelerine teslim edilmişken, birinci elden sorumlu kendisi ve bakanlığıyken kendisi 50 metrelik yatıyla adaları geze geze gitti, sefa sürüyor tatil yapıyor. Acılı aileler, eşler, dedeler, nineler orada gözyaşı döküyorlar. Bu ülkeyi bu haline getirene, o bakanı oraya atayana, istifa etmediği halde orada tutana, o Turizm Bakanı'na hala çanak tutana yazıklar olsun!" dedi.

Özel, "Milletimize o Turizm Bakanı'nı atayan, o bakanı affetmeyen, hala sessiz kalan, işine geldi mi 'sorumlusu benim ben' diyene söylüyorum; sorumlusu sensin Erdoğan, sensin sen!" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den Bakan Ersoy'a 'Kartalkaya' tepkisi



🗣️"Çalışma Bakanı ve Turizm Bakanı, personellerinin yargılanmasına izin verecek imzayı atmadılar. Turizm Bakanı biliyor ki bu iş çorap söküğü gibi gelecek. 36 bebek ve çocuk kömür parçaları halinde ailelerine teslim edilmişken,… pic.twitter.com/QQrhwTmGNi — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 8, 2025

Çorlu tren katliamının yıl dönümü nedeniyle Mısra Öz'ü aradığını ifade eden Özel, kendisine dayanışma mesajı ilettiğini söyledi. Özel, "Süreçte gösterilen dayanışmaya müteşekkirler ama diyor ki 'esas sorumlular yargılanmadı.'" diyerek Öz'ün söylediklerini aktardı.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alıyor. AK Parti geldiğinde en düşük asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu. Bugün 3 çeyrek altın alıyor.

'17'sinde denizdeyiz abi' diye birbirine müjde veren AK Partililer var. Onlara bu önümüzdeki meclis takvimini grubumuz dar edecek. Milletin sesini duymayanı tatile göndermiyoruz.

19 Mart'ta bu milletin geleceğine bir darbe yaptılar. Yerelde iktidar olanlara ve gelecek seçimden sonra iktidar olacaklara. Milletimiz takdir ederse cumhurbaşkanı olacaklara darbe yaptılar. Sandığın gücüne karşı savaş açtılar. Milletin desteğini alamadıkları için devleti milletin karşısına diktiler. Milletin rızası olmadan baskıyla ayakta durabileceklerini ve bu baskıyla iktidarlarını koruyabileceklerini iddia ediyorlar. Biz de buna karşı meydan meydan direnerek önce Saraçhane'de başlayan, sonra her hafta sonu bir Anadolu iline yayılan bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Daha bunun utancı sürerken, 5 Temmuz günü yeni bir utancı millete yaşattılar. Bu sefer Adana Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ı, Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'yi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i şafak operasyonuyla gözaltına aldılar.

Ablasının adresini polislere Karalar'ın eşinin verdiğini söyleyen Özel, "Kaçacak olsa adresi söylemez, nereden bulacaksın Gebze'yi" diyerek tepki gösterdi. "Adana'da Zeydan Karalar her seçimde daha yüksek oy alıyor" diyen Özel, Tutdere'nin ise Adıyaman'da deprem yaşandıktan sonra sürekli enkaz başında olduğunu söyledi. Bütün Adıyaman'ın Abdurrahman Tutdere'yi aday olarak görmeyi istediğini söyleyen Özel, rekor oyla seçildiğini belirtti. Özel, "Şimdi o Abdurrahman'ı almışlar içeri koymuşlar. Şimdi Aziz İhsan Aktaş denen herkesi suçlayan palavracı var ya, tutmuş diyor ki eskiden AK Parti Adıyaman belediyesiyle çalışıyordum. Geldim hakedişlerim vardı. Abdurrahman anlaşma sözleşme yapmamış. Gittim Abdurrahman'a diyor ama ispatlayamıyor. 'Beni falancaya yolladı, falancaya gittim benden 24 bin lira rüşvet istedi' diyor. Tutdere, buralarda bu sırada oturuyor olsa bir aylık maaşı istenen paranın 7 katı. Burayı bıraktı gitti oraya." diye konuştu.

Özel, "Bir suç varsa şüpheliyi bulur cezalandırırsın, cezalandır zaten. Ama CHP'li belediyelere bir şey bulmak üzere yapılan soruşturmanın sonucu bu." dedi.

BIST100 endeksini gösteren Özel, 19 Mart'ta borsada düşüş olduğunu söyledi, borsanın eski günlerine dönmeye ve toparlanmaya çalıştığını ifade eden Özel, 30 Haziran'da CHP'nin kurultay davasının ertelenmesinin ardından biraz toparlanma görüldüğünü ancak CHP'li üç başkanın gözaltına alındığı hafta sonunun ardından dün yine borsanın çakıldığını ifade etti.

'BİR HAFTALIK TÜRKİYE FOTOĞRAFI'

"Bir haftalık Türkiye fotoğrafı" gösteren Özel, "Bu bir haftada halkın rekor oylarla seçtiği belediye başkanları gözaltına alındı. Sadece tweet'te anlaşılan ki artık rejimin bir bağımsız yargı olduğuna milleti inandırma ikna etme derdi kalmadı. AK Parti'yi yenme suçu diye bir suç var. AK Parti'yi yenenleri içeri atıyorlar diye tweet atan gazeteci Timur Soykan'ı aldılar. 4 gün zulmettiler. Yurt dışına çıkış yasağı, adli kontrolle ona ve bütün gazetecilere bundan sonra öyle tweet atarken iki kere düşüneceksin dediler. Ayşe Barım duruyor. Türkiye'nin bütün ödüllü sanatçıları dün menajerlerinin yanındaydılar. Ayşe Barım buraya neden geldim anlamıyorum diyordu bundan 3-4 ay önce. Duruşması nihayet duruşmayla çıkacaksın diyorlardı. 3-4 ay sonraya kadar daha hapis yatacaksın dediler. Türkiye'nin ödüllü bu sinema oyuncularını, dizi oyuncularını dün hepsini birden Çağlayan Adliyesi'ne götürdüler ve üzerek ağlatarak geri döndürdüler. Bu arkadaşlar ödül alıyorlar gittikleri her yerde." dedi ve fotoğrafın arkasını çevirdi.

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakın. Yoksullukta Avrupa'da birinci sıradayız. Gıda enflasyonunda dünyada birinci sıradayız. Bakın altın madalyalar. Ya bunlarla övünülür mü? Övüneceksen sen hukukun üstünlüğünle övün diyeceksiniz. Hukukun üstünlüğünde dünyada 117. sıradayız. İşte size bir haftalık Türkiye fotoğrafı. Eserinden övünebilirsin AKP. Bu senin eserin. Biz bu arkadaşların eserleriyle bu arkadaşların hizmetleriyle, bu gazetecilerin cesaret ve namuslarından övünüyoruz. Sen de eserinden övün AKP! Bu senin eserin."

🗣️Özgür Özel:



"Yoksullukta Avrupa'da birinci sıradayız, gıda enflasyonunda dünyada birinci sıradayız, hukukun üstünlüğünde dünyada 117. sıradayız. İşte size 1 haftalık Türkiye fotoğrafı. Eserinle övünebilirsin AKP, bu senin eserin." pic.twitter.com/mpFwtGGDSF — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 8, 2025

AKP'Lİ ÇAMLI'YA TEPKİ

Eski AKP'li milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı, "Kadim bir geçmişe sahip Aziz Millet ve Büyük Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni, Terörsüz ve Büyük Devlet yolunda ilerleyemez..! Bir düdük çalıp, yeni, onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır..!" paylaşımına tepki gösteren Özel, "Erdoğan'ın şoförlüğünden milletvekilliğine kadar yükselen biri var. Yeliz. Bu Yeliz'i bilmeyen olur. Bu Ahmet Hamdi Çamlı diye bir organizma var. Böyle insana benziyor ama bir organizma. Bu bu organizma Meclis'te bu tek adam rejimi gelirken bunlar vura kıra rejimi değiştirmeye çalışırken muhalefet partileri direnirken o büyük mücadele günlerinde birisi abuk subuk bir yayın yapıyor. Kullanıcının adı Yeliz. Rezil rezil yorumlar muhalefet milletvekillerine bir sürü hakaretler, bir sürü rezillikler. Sonra bu beceriksiz ekrana bir basıyor. Kamera bir dönüyor, o iğrenç bıyıklarıyla karşınızda Ahmet Hamdi Çamlı. Yeliz. Yeliz. Yeliz. 1923'e kanlı darbe demiş. Yeni bir devlet kurmaktan bahsediyor. Bu alçaklığı tabii cehaletle falan açıklayamayız." diye konuştu.

'ONUN SÖZÜ AK PARTİ'NİN SÖZÜDÜR'

"Artık Atatürk'ün gençliğe hitabesinde dediği gibi gaflet ve delaletin ölçüsü ötesinde bir ihanet çizgisindedir kendisi. Sayın Erdoğan'ın bu hadsizliği kınamasını bekledik, kıramadı. Partisinin kınamasını bekledik. Ömer Çelik bir tweet atmış. Şöyle diyor. 'Türkiye Cumhuriyeti göz bebeğimizdir. Biz cumhuriyetimizi seviyoruz ona gözümüz gibi bakıyoruz.' Güya bu bu Ahmet Hamdi'nin yaptığı rezilliği bununla onarıyor." ifadelerini kullanan Özel, "Çok daha vahim olanı. Geçtim AK Parti Tayyip Erdoğan susuyorsa Ömer Çelik etrafından dolanıp adını vererek kınayamıyorsa AK Parti disiplin işlemi yapamıyorsa, Fahrettin Altun bu bakanları tespih gibi dizip bunu kınamıyorsa bu normal bir şeydir. Demek ki milletimiz bilsin. Bu ülkenin yüzde 90'ı, 95'i 97'si Atatürk'ü sevdiğinden bahseder. Oy verilen AK Parti, oy verilen AK Parti Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete düşmanlık eden Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti ilanına kanlı darbe diyen bir alçağı kınayamamaktadır, cezalandıramamaktadır, sahiplenmektedir. Onun sözü AK Parti'nin sözüdür." dedi.

Özgür Özel, eski AKP'li vekil Ahmet Hamdi Çamlı'nın 'kanlı 1923 darbesi' sözlerini kınamayan AKP'ye sert çıktı



"AK Parti bir alçağı kınayamamaktadır, cezalandıramamaktadır, sahiplenmektedir. Onun sözü AK Parti'nin sözüdür!" pic.twitter.com/4dUhKUhPM9 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 8, 2025

BAHÇELİ'YE YANIT

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin duruşmalar TRT'den yayınlansın önerisini desteklemesiyle ilgili konuşan Özel, şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli hastalandığı gün geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. O grubuna dönene kadar yanıt vermeyeceğimizi söylemiştik. Öyle de yaptık. Geçen hafta grup yaptı, birazcık bizi güzel güzel andı. Cevap vermedik. İyi ki geçen hafta o kötü sözlere cevap vermemişiz. Bugün Bahçeli güzel bir konuşma yaptı. Darbenin üzerinden 111 gün geçmişken, biraz önce söylediğim gibi hiçbir şey ispat edilememişken, masumiyet karinesi yok sayılıyorken, halen daha iddianame yazılmamışken, yaşadıklarımız nasıl ekonomiyi kötü etkiliyorken hep bunları konuştuk. Hatta bu kürsüde dedim ki iç barışı boza budur.

'ÖNEMLİ BİR ADIM'

Bugün Sayın Bahçeli konuşmasında masumiyet karinesine dikkat çekti, iddianamenin bir an önce yazılmasını talep etti ve her zaman söylediğim davaların TRT'den canlı yayınlanma talebimi doğru bulduğunu ve desteklediğini söyledi. Ben de buradan şunu söylüyorum. 3T demiştim. Birincisi terörsüz ve demokratik Türkiye, ikincisi tutuksuz yargılanma, üçüncüsü TRT'den canlı yayın. Bugün geldiğimiz noktada Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı, Türkiye'nin hem terörsüz Türkiye'ye ulaşma umuduyla, hem iç cepheyi güçlendirme, bir ve beraber olma, etrafımızdaki şartları değerlendirdiğimizde Türkiye'nin kendisini güçlü kılma noktasında atılmış önemli bir adım olarak görüyorum.

Kendisi bunun dışındaki süreçlerde şöyle bir şey söylemiş; 'Özgür Bey, yollarda yürüyeceğim diyorsun yürüyebilirsin. Ama ne o, darbe mi yapacaksın?' Bu soruyu ciddiyetle cevaplamak isterim. Sayın Bahçeli darbe falan yapmıyoruz. Birisi darbe yapmaya kalktığında Özgür Özel ne yaptı, nasıl o darbeye karşı çıktı, en yakından siz biliyorsunuz. Yaptığım şey 19 Mart darbesine karşı direnme hakkımı kullanıyorum. Toplumun direnme hakkını kullanmasını, bunu da meydanlarda barışçıl bir şekilde göstermesini söylüyorum.

Sayın Bahçeli'nin attığı adımı kıymetlendiriyorum. Bundan sonra biz üzerimize düşen adımları atmaya devam ederiz."

Kaynak: Haber Merkezi