Bahçeli’den Özel'in 'Duruşmalar Canlı Yayınlansın' Talebine Yeşil Işık: 'Ümit ve Temenni Ediyoruz'

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Pençe Kilit bölgesinde metan gazı sebebiyle şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Bahçeli “6 Temmuz günü aldığımız kara haber ile kahrolduk. Pençe Kilit Bölgesi'nde bir mağarada metan gazı zehirlenmesine bağlı olarak 12 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum” dedi.

'HEDEFİMİZ BARIŞ'

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Bahçeli “Hedefimiz barış ve kardeşliğimizin momenti olacaktır. Kardeşliğimizin sonsuza kadar yaşatılmasına seve seve hizmet edeceğiz. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir. Devletin başı terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirmekle mükelleftir. O sebeple sayın cumhurbaşkanımızın her daim yanında olacağız” diye vurguladı.

'CHP YAKAYI ELE VERDİ'

CHP’li belediyelere yapılan operasyonlara da değinen Bahçeli “CHP'deki belediyelerin yolsuzluk batağına saplanması bu partiyi neredeyse bu partiyi organize şebekeye çevirmiştir. Gayri ahlaki ve gayrihukuki ilişkiler teker teker deşifre edilmelidir. Adana ve Adıyaman belediye başkanları yolsuzluk soruşturması ile yakayı ele vermiştir. İSKİ skandalının kat kat büyüğü mevcut CHP yönetimini sarıp sarmalamıştır” dedi.

ÖZEL'İN İSTEĞİNE DESTEK

Bahçeli, Özgür Özel’in “Ekrem İmamoğlu’nun dosyasının TRT 1’den canlı yayınlanarak yargılamanın yapılmasını istiyoruz” talebine ise yeşil ışık yaktı. Bahçeli “CHP Genel Başkanı duruşmaların televizyon ekranlarında canlı yayınlanmasını talep etmiştir. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyin takibinden yanadır, o halde bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun, kara koyunun mahşeri vicdanı huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz” dedi.

Bahçeli’nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Bizleri takip eden bütün vatandaşlarımızı yürekten selamlıyorum. Kırılmadan, kırışmadan, kıvırmadan, kısır heveslere kapılmadan her defasında yenilenerek mücadeleleri geride bıraktık. Yeri geldi candan geçtik ama ülkülerimizden, ülkemizden ve ilkelerimizden asla ödün vermedik. Her şeyden önce Türkiye dedik.

'ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM'

6 Temmuz günü aldığımız kara haber ile kahrolduk. Pençe Kilit Bölgesi'nde bir mağarada metan gazı zehirlenmesine bağlı olarak 12 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.

Terörsüz Türkiye hedefimiz barış ve kardeşliğimizin momenti olacaktır. Kardeşliğimizin sonsuza kadar yaşatılmasına seve seve hizmet edeceğiz. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir. Devletin başı terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirmekle mükelleftir. O sebeple sayın cumhurbaşkanımızın her daim yanında olacağız.

Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyorken, maruz kaldığımız bu müessif olayın bazı çevreler tarafından çarpıtılmasını sinsi bir fırsatçılık olarak değerlendiriyorum.

'TARİHİ SÜRECİN TAM ORTASINDAYIZ'

Türkiye'miz tarihi bir sürecin tam ortasında, huzur ve barış menziline doğru hızla mesafe alırken İç ve dış kaynaklı provokasyon ve dedikodu iklimini sıcak tutmak isteyenlerin varlığını elbette göz ardı etmiyoruz.

Orman yangınları milletimizi derinden yaralamıştır. Özellikle İzmir'deki yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığı il valisi tarafından açıklanmıştır. Orman yangınlarını istismar edip ortamı germeye çalışmak utanmazlıktır.

Birbirinden uzak mesafelerde pek çok yangının çıkması ayrıca ele alınmalıdır. Devletimiz yangınlarla mücadele halindedir. Hayatını riske atan kardeşlerimiz başta olmak üzere ilgili bakanlıklara, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Uzun süredir dile getirdiğimiz temiz siyaset ertelenemez mükellefiyettir. Siyaset alanının aklanmaya ihtiyacı var. Mahalli yönetimlerde tuz kokmuştur, emanet heba edilmiştir. CHP'deki belediyelerin yolsuzluk batağına saplanması bu partiyi neredeyse bu partiyi organize şebekeye çevirmiştir. Gayri ahlaki ve gayrihukuki ilişkiler teker teker deşifre edilmelidir. Adana ve Adıyaman belediye başkanları yolsuzluk soruşturması ile yakayı ele vermiştir. İSKİ skandalının kat kat büyüğü mevcut CHP yönetimini sarıp sarmalamıştır. Emanete sahip çıkmayanlar erdemden bahsetmemelidir. Çalan çırpan, devlet kasasını boşaltanların adalet sözleri neyse suya yazılan odur. CHP'li başkanların hesap vermesi hukuk güvenliği ve üstünlüğünün sonucudur.

'UZAMASI SAKINCALIDIR'

İtirafçılar yine CHP maskesi takanlardır. İddianameler süratle hazırlanmalı, kovuşturmalar etkin şekilde, en kısa sürede tamamlanmalıdır. Savcılara güvenimiz tamdır ve gece gündüz çalıştıkları bellidir. Tavı kaçan yargı süreçlerinin siyasi kutuplaşmayı beslemesi muhtemel akıbettir. Yargı süreçlerin uzaması sakıncalıdır ve gerek yoktur. Adli yılın başlaması ile Bu ağır yükü ülkemizin gündeminden çekip çıkaralım. Duruşmaların canlı yayınlanmasını talep etmişti muhalefet. Biz de bu beklentinin makul ve meşru şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Suçlamaların odağındaki şahıslar Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu unutmamalıdır.

"Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim, Mısır'daki meydanı izlediğiniz gibi izlersiniz" demişti Özgür Özel. Ölçüyü kaçırdığını görüyorum. Sokakta gezebilirsin, germeye gerek yok. Önüne geçen yok, haydi buyur sokak sokak gez de görelim, boyunun ölçüsünü alalım. Bu sokak merakı seni suça iterse karşında Türkiye Cumhuriyetini bulursun, milleti bulursun.

'ÖZGÜR BEY DARBE Mİ DÜŞÜNÜYORSUN?'

Mısır örneği vermesi densizlik ve gaflettir. Hakkında başlatılan soruşturma isabetlidir. Hayırdır Özgür Bey, darbe mi düşünüyorsun? Sandık ve demokrasiyle yapamadığını silahların gölgesinde mi planlıyorsun? Bu dil bozuk ve buhranlı bir dildir. Bu kafa yapısı antidemokratiktir. Tutuklananlarla ilgili esir tanımı kullanması aymazlık ve ayıptır. DEM'in Türkiye partisi olma çabası memnuniyet vericidir. CHP'nin ise rayından çıkması düşündürücüdür. CHP'nin yanında yöresinde sıraya giren partilerin yönetici ve vekillerinin iktidara, insan onuruna saldırmaları ifade ve düşünce özgürlüğü ile nasıl ifade edilecektir. Malum tv'lerde, sağda solda sabah akşam fütursuzca konuşanların güvencesi nedir. Rüşvet ile mücadele konuşulurken bu kenelere neden göz yumuluyor. Fitne yayan muhaliflere katlanmak zorunda mıyız. Bunlar siyaset değil düşmanlık yapıyor. Gündelik polemiklerin, sürekli şaibe içeren beyanların, azgınlaşan parti ihtirasların ülkemizde ne var ne yok yutmasına müsaade edemeyiz.

'ARTIK DEVLET POLİTİKASI'

Terörsüz Türkiye hedefimiz barış ve kardeşliğimizin momenti olacaktır. Kardeşliğimizin sonsuza kadar yaşatılmasına seve seve hizmet edeceğiz. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir. Devletin başı terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirmekle mükelleftir. O sebeple sayın cumhurbaşkanımızın her daim yanında olacağız.

Kaynak: AA