Bahçeli'den Parti Yetkilileriyle 'Terörsüz Türkiye' Buluşması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti yöneticileri ve milletvekilleriyle Ankara’da düzenlenen akşam yemeğinde buluştu. Bahçeli, önümüzdeki dönemde “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik, Terörsüz Türkiye” temasıyla düzenlenecek yeni toplantı toplantılara ilişkin mesajlar verdi.

Bahçeli'den Parti Yetkilileriyle 'Terörsüz Türkiye' Buluşması
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve Genel Başkan Danışmanları ile birlikte Ankara ATO Congresium’da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

MHP'DEN AÇIKLAMA

MHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, başkanlık divanı üyelerimiz, milletvekilimiz ve genel başkan danışmanlarımızla ATO Congresium’da akşam yemeğinde bir araya geldi.

Sayın Genel Başkanımız, MHP’nin, Türkiye için geçmişten geleceğe üstlenmiş olduğu samimi sorumlulukları ile önümüzdeki dönemde yapacağımız “Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik, Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” başlığında düzenlenecek toplantılarımız hakkındaki parti görüşlerimizi paylaştılar."

Kaynak: Haber Merkezi

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