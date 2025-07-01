MHP Lideri Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' Çıkışı: Geri Dönüş Yok

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin doğru zamanda atılmış doğru bir adım olduğunu vurgulayarak, bunun süreklilik arz eden bir barış ortamına duyulan özlem olduğunu ifade etti.

PKK'nın silah bırakma sürecini tamamlaması gerektiğini dile getiren Bahçeli, provokatif tahriklere karşı azami dikkat çağrısı yaptı. Bahçeli, "PKK örgütsel varlığını feshettiğini 12 Mayıs'ta açıklamıştır. Kara bir dönem açılmamak üzere kapanmalı. Bundan geriye dönüş yok, aksi halde sonuç vahim ötesidir" dedi.

CHP'nin kurultay davası hakkında da konuşan Bahçeli, "8 Eylül'den bir gün sonra tarihi bir gün olan 9 Eylül'e bir ve bütün halde ulaşması demokratik bir fırsat. Eğer bu samimi tavsiyelerimiz gerçekleşmezse hem siyasi varlığına yazık edecek hem de Türk demokrasisini zedeleyecek" ifadelerini kullandı.

KARİKATÜR TEPKİSİ

Bahçeli'nin konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Peygambere saldırıyı, sözde mizah dergisinin karikatürünü lanetliyorum. Dergi yabancı benzerlerini aratmayacak ilkelliktedir. İslamofobiye karşı hukuki eylem planı hazırlanmalı.

PAYLAŞIMLARA TEPKİ

5,5 aylık ayrı kaldığımız dönemde, ‘Dublör kullanıyor, çoktan öldü' diyen şarlatanlara hayretler içinde şahit olduk. Bilmiyorlar ki verdiği canı ancak ve ancak yüce Allah alır.

Şükürler olsun ki sağlığımız ve kuvvetimiz yerinde. Üstelik yapacak daha çok işimiz, ulaşılacak daha çok hedefimiz, sevindirecek daha çok dostumuz, titretecek daha çok düşmanımız var. Milletimiz yanımızda. Yapacağız başaracağız. Türkiye yüzyılını kuracağız.

ORMAN YANGINLARI

Canımızı acıtan ciğerlerimizi yakan bazı münferit olayların varlığını inkar etmek mümkün değil. Her yaz geldiğinde çıkan orman yangınları bunlardan birisi.

Ormanlar milli servettir. Bir ağacın yok olması ülke ve millet bütünlüğüne kast etmektir. Yangınlar artık tahammül sınırlarını aşmıştır.

KURULTAY DAVASI

Belediyeleri saran yolsuzluk tufanından, kongrelerin gölgelenmesine kadar en başta milletimize büyük bir hakarettir. CHP'nin mahkemelik olması, günden güne ağırlaşan hastalıklı bünyesinin sonucu. CHP ne yapacağını, ne isteyeceğini bilemez halde.

CHP'nin 38'inci kurultayı ile görülen mutlak butlan davası ve duruşmanın 8 Eylül'e ertelenmesinin bizim nazarımızda herhangi bir değeri yok. Fakat CHP'nin kendi içinde birlik halinde olması, iç huzur ve dengeyi yakalaması Türk demokrasisinin hayrına olacağı kanaatindeyim.

Sosyalist Enternasyonal'in yörüngesinde dönerek değil, Atatürk'ün izinden yürüyerek istikrarsızlıktan kurtulacakları düşüncesindeyim. 8 Eylül'den bir gün sonra tarihi bir gün olan 9 Eylül'e bir ve bütün halde ulaşması demokratik bir fırsattır.

Eğer bu samimi tavsiyelerimiz gerçekleşmezse, bu parti Türk siyasetini nedensellik muhtevasında yozlaştıracak ve yıpratacaktır. Hem siyasi varlığına yazık edecek, hem de Türk demokrasisini zedeleyecektir.

CHP artık kartel partisidir. Yani siyasi hedefleri için devletin kaynaklarını kanun dışı yollardan kullanacak kadar çizmeyi aşmıştır. Dehşet veren kanunsuzluk, hukuksuzluk ve yolsuzluk markası olmaya da açık ara namzettir.

YENİ SÜREÇ

Terörsüz Türkiye hedefi doğru zamanda atılan doğru adımdır. Süreklilik içeren barış ortamına duyulan özlemdir. Komşu coğrafyaları tesirine alan istikrarsızlık dalgasına karşı iç bünyemizde tesis edilen emniyet kuşağıdır.

Yeni yüzyılda teröre yer yok. Ödenen bedellere, çekilen çilelere, acılara tekrar katlanmak söz konusu değil. Türkiye yeni bir döneme geçmiştir.

PKK'nın silah bırakma sürecini tamamlaması sağlanmalı. Provokasyon mahiyetli, hiç kimsenin altından kalkamayacağı yeni çatışmalara yol açacak sivri tahriklere karşı azami derecede dikkat edilmeli.

27 Şubat İmralı açıklamasına müzahir şekilde, PKK örgütsel varlığını feshettiğini 12 Mayıs'ta açıklamıştır. DEM Parti'nin temasları kayda değerdir.

Kara bir dönem açılmamak üzere kapanmalı. Barış havası hakim olmalı. Bundan geriye dönüş yok, aksi halde sonuç vahim ötesi."

Kaynak: Haber Merkezi