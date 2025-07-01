CHP'den İzmir'deki Operasyona Peş Peşe Tepkiler

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Türkiye, güne İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon haberleriyle uyandı. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu birçok üst düzey isim gözaltına alındı.

Soyer ve beraberindeki çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına CHP’li isimlerden de tepkiler gecikmedi.

ALİ MAHİR BAŞARIR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, söz konusu operasyonun ‘tesadüf’ olmadığının altını çizdi.

Başarır, “19 Mart siyasi darbesinin 100. gününde, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanımız Tunç Soyer ve İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’nun gözaltına alınması tesadüf değil! Yine aynı senaryo: Yolsuzluk iddiası, sabah baskını, algı operasyonu… Bu bir soruşturma değil, bu düpedüz siyasi bir operasyondur! Cumhuriyet Halk Partisi'ni asla sindiremeyeceksiniz! Türkiye’nin değişimine engel olamayacaksınız!” dedi.

Darbeciler iş başında!



19 Mart siyasi darbesinin 100. gününde, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanımız Tunç Soyer ve İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’nun gözaltına alınması tesadüf değil!



Yine aynı senaryo:

Yolsuzluk iddiası, sabah baskını, algı operasyonu…



Bu bir soruşturma… — Ali Mahir Başarır (@alimahir) July 1, 2025

MURAT EMİR

Bir diğer CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, “Bu kez saray şafak operasyonu ile siyasi darbe girişiminin adresi İzmir! Aralarında İl Başkanımız Şenol Arslanoğlu, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve belediye bürokratlarının da olduğu yol arkadaşlarımız gözaltına alındı! Halkın cebini boşaltanları yargılamayıp baş tacı eden saray yargısı, kazanamadığı tertemiz belediyelerimizi lekeleme peşinde! Korkaklığı bırakın, halkın karşısına sandıkla çıkın!!!” diye konuştu.

Bu kez saray şafak operasyonu ile siyasi darbe girişiminin adresi İzmir!

Aralarında İl Başkanımız Şenol Arslanoğlu, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve belediye bürokratlarının da olduğu yol arkadaşlarımız gözaltına alındı!

Halkın cebini boşaltanları… — Murat Emir (@muratemirchp) July 1, 2025

BURHANETTİN BULUT

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana milletvekili Burhanettin Bulut da “İzmir’in önceki dönem Belediye Başkanımız Tunç Soyer, İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu ve bürokratlar, yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İktidar, arka bahçesine çevirdiği yargıyı tamamen bir sopa olarak kullanıyor. Amaç yolsuzlukla mücadele değil, düşen oyları toparlamak için muhalefeti itibarsızlaştırmak, belediyelerimizi susturmak ve siyaseti dizayn etmek. Bu hukuksuzluklara, kirli senaryolara, ucuz kumpaslara boyun eğmeyeceğiz!” diye yazdı.

İzmir’in önceki dönem Belediye Başkanımız Tunç Soyer, İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu ve bürokratlar, yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İktidar, arka bahçesine çevirdiği yargıyı tamamen bir sopa olarak kullanıyor. Amaç yolsuzlukla mücadele değil, düşen oyları… — Burhanettin Bulut (@eczburhan) July 1, 2025

MURAT BAKAN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Güne yine bir şafak operasyonuyla uyandık. İzmir’de önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, dönemin üst düzey bürokratları ve İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu sabahın ilk ışıklarıyla gözaltına alındı. İstanbul’da yaşananlara benzer bir süreçle karşı karşıyayız. Gözaltına alınan isimlere baktığımızda, bu kişilere yöneltilen iddiaların kamuoyunda uzun süredir konuşulan, defalarca açıklanmış, soruşturulmuş ya da siyasi zeminde tartışılmış konular olduğu görülüyor. Kaçma şüphesi yok. Bu insanların adresleri belli, her gün halkın önünde olan kişiler. İfadeye çağrılsalardı elbette giderlerdi. Şafak vakti yapılan bu gözaltı, hukuki bir zorunluluk değil, açık bir siyasi tercihtir.

Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 'Sadece İstanbul değil, diğer iller de felaket' diyerek bu operasyonların işaretini saraydan vermişti. Bugün tanık olduğumuz tablo, hukukun değil, talimatla hareket eden bir yargı düzeninin ürünüdür. Biz yargının bağımsızlığı için mücadele ediyoruz. Ama gerçeklerle karşılaştığımızda bunun hâlâ bir temenni olarak kaldığını görüyoruz. Şimdi ilk uçakla İzmir’e gidiyoruz. Arkadaşlarımıza sahip çıkacağız, yanlarında olacağız. Bu hukuksuzluğa karşı dayanışmamızı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Güne yine bir şafak operasyonuyla uyandık.



İzmir’de önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, dönemin üst düzey bürokratları ve İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu sabahın ilk ışıklarıyla gözaltına alındı. İstanbul’da yaşananlara benzer bir süreçle karşı karşıyayız.… — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) July 1, 2025

DENİZ YÜCEL

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin olarak, "Şafak operasyonları bitmiyor. İfadeye çağrılsa gidip ifade verebilecek konumdaki insanlara itibar suikastı yapılıyor. İlk uçakla İzmir'e gidiyorum. Yaşanması olası hukuksuzluklar ve hak ihlallerine karşı dayanışma için İzmir Barosu'nu göreve davet ediyorum" ifadesini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyemize operasyon yapıldığı, geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve bazı bürokratların gözaltına alındığı bilgisi var. İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’nun da aynı soruşturma nedeniyle Ankara’da gözaltına alındığı bilgisi var. Şafak… — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) July 1, 2025

MAHMUT TANAL

CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İzmir’e yönelik operasyonun siyasi olduğunu belirtti. Tanal açıklamasında, “Siyasi iktidar, ekonomik krizi, zamları, adaletsizliği ve yönetememe halini örtbas etmek için yargıyı bir silah gibi kullanmakta, gündemi suni operasyonlarla değiştirmeye çalışmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyemize ve CHP İzmir İl Başkanımıza yönelik olarak başlatılan soruşturma ve 157 kişiye yönelik toplu gözaltı işlemi, hukuk değil, siyasetin bir mühendislik çalışmasıdır. Bu operasyon; Yerel seçimlerde kaybettikleri büyükşehirlerin intikamını almak, CHP’nin halkla kurduğu bağı kesmek, Belediye hizmetlerini sabote etmek, Tüm muhalefeti susturmak amacıyla yapılmaktadır.

Daha önce de benzer iddialarla önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza 399 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmış, ancak BERAAT ETMİŞTİR. Bu beraat kararı dahi, bugün yapılanların hukuki değil tamamen siyasi olduğunun açık belgesidir. Anayasa’nın 2. maddesine göre Türkiye bir hukuk devletidir. Ancak yargının iktidarın sopası hâline getirildiği bir ülkede ne hukuk kalır, ne de adalet. Biz bu çürümüş düzene boyun eğmeyeceğiz. CHP’li belediyeler halkın iradesidir! CHP teşkilatları susmaz, diz çökmez, geri adım atmaz” ifadelerini kullandı.

İZMİR’E YÖNELİK SİYASİ OPERASYON HUKUKİ DEĞİL, SİYASİDİR.



Her gün yeni bir operasyon ile uyanıyoruz…



Siyasi iktidar, ekonomik krizi, zamları, adaletsizliği ve yönetememe halini örtbas etmek için yargıyı bir silah gibi kullanmakta, gündemi suni operasyonlarla değiştirmeye… — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) July 1, 2025

Kaynak: Haber Merkezi