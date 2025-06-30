AK Parti'den Kritik Düzenleme! TSK'da Terfi Sistemi Değişiyor

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AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) terfi ve görev süresi uygulamalarında köklü değişiklikler öngörüyor. Teklifte özellikle general ve amirallere ilişkin yeni düzenlemeler dikkat çekiyor.

GENERAL VE AMİRALLERİN YAŞ HADDİNE ESNEKLİK

Kanun teklifinin 2. maddesiyle, Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararıyla görev süresi uzatılabilecek general ve amirallerin sayısı artırılıyor. Halen yıllık 36 kişiyle sınırlı olan bu sayı, teklif yasalaşırsa 60’a, zaruri durumlarda ise 75’e kadar çıkabilecek.

Ayrıca orgeneral ve oramiraller için belirlenen 67 yaş sınırı korunurken, kuvvet komutanları ve diğer üst düzey rütbeliler için yaş haddinin Cumhurbaşkanı kararıyla birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi öngörülüyor. Bu değişiklikle tecrübeli komutanların bilgi ve birikimlerinden daha uzun süre yararlanılması amaçlanıyor.

KURMAYLIK ŞARTINDA ESNEKLİK

Kanun teklifinin 3. maddesinde ise, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan kadro boşluklarına dikkat çekiliyor. Darbe girişimi sonrası çok sayıda kurmay subayın TSK’dan ihraç edilmesi nedeniyle, kurmaylık eğitimi almış general sayısında ciddi bir düşüş yaşandığı vurgulanıyor.

Bu durumun, sınır ötesi operasyonlarda önemli görevler üstlenen pek çok generalin terfi sürecinde önüne engel koyduğu ifade ediliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, halen görev yapan ve kurmaylık eğitimi bulunmayan muharip sınıf tuğgeneral, tümgeneral ve dengi rütbedeki personelin korgeneral ve koramiralliğe yükselmesi için “kuvvet harp enstitüsü komuta ve kurmay eğitimi” şartı aranmayacak.

Ayrıca daha önce harp akademilerini tamamlayan personelin, yeni sistemde kuvvet harp enstitüsünü tamamlamış sayılacağı da düzenleme ile güvence altına alınıyor.

KOMUTA KADEMESİNDE UYUM HEDEFİ

Teklifin gerekçesinde, bu düzenlemelerle birlikte komuta kademesinde yaş sınırlarının Genelkurmay Başkanlığı ile uyumlu hale getirileceği ve üst düzey kadrolarda istikrarın sağlanacağı belirtiliyor.