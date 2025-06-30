Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İngiltere ile Kritik Temas! Dışişleri Bakanı Lammy ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Lammy'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Görüşmeye dair fotoğraflar paylaşılırken, gündemin ne olduğu, neler konuşulduğuna dair ise henüz bir açıklama gelmedi.

'TEMASLARDA BULUNDUK'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy şu açıklamayı yaptı: 12 aylık görev sürem boyunca, tek bir ay bile sayın Bakan (Fidan) ile görüşmeden, temasta bulunmadan geçmedi. Çoğu kez ayda birkaç kez temaslarda bulunduk. Bu yıl çok büyük ihtimalle 5 milyon vatandaşımız, dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan ülkenize gelip vakit geçirecek. Türk misafirperverliğini yaşayacak.

'ÇOK GÜÇLÜ STRATEJİK ORTAKLIKLAR'

Lammy, "Temsil ettiğim bölgede çok uzun geçmişe dayanan, Türkçe konuşan topluluklar yaşıyor. Türkiye ile İngiltere arasında ilişkilerin temelinde çok güçlü stratejik ortaklıklar yatıyor. Bu sayede bu zemin üzerinde bugün gerçekleştirdiğimiz işbirliklerini meydana getirebildik” dedi.

Kaynak: DHA