AK Parti'den En Düşük Emekli Maaşı Açıklaması! Yeni Düzenleme Yolda

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Ünsal Ergel/ANKARA

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşlarına ilişkin yürütülen çalışmalara dair önemli bilgiler verdi. Güler, 3 Temmuz’da açıklanacak TÜİK verilerinin ardından, etki analizlerinin tamamlanmasıyla yeni düzenlemenin netleşeceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI’NIN TALİMATI İLE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

En düşük emekli maaşına yapılacak olası artışla ilgili değerlendirmelerde bulunan Güler, “Geçen hafta itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir görüşme yaptık. Bu kapsamda ilgili kurumlardan gerekli etki analizleri için bilgi istedik. Bu verilerin ulaşmasıyla birlikte çalışma daha somut bir hal alacak” dedi.

3 MİLYON 700 BİN EMEKLİ ETKİLENİYOR

Hâlihazırda uygulanan en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL olduğunu hatırlatan Güler, bu düzenlemenin yaklaşık 3 milyon 716 bin emekliyi doğrudan ilgilendirdiğini belirtti. Enflasyon verilerinin 3 Temmuz’da açıklanmasıyla birlikte memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranlarının da netleşeceğini söyledi.

PERŞEMBE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDA

Güler, “Tahminimce Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ilgili kanun teklifimiz görüşülmeye başlanacak. Oranlar açıklandıktan sonra nihai değerlendirmeyi yapıp, rakamı netleştirmiş olacağız” dedi.

REFAH PAYI OLACAK MI?

Emeklilere enflasyon zammının yanı sıra refah payı verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Güler, “Şu anda etkilenen emekli sayısı ve zam oranlarının ortaya çıkmasını bekliyoruz. Oranlar yayınlandığında refah payı konusu da ayrıca değerlendirilecek” ifadelerini kullandı.