AK Parti'den Yeni Kanun Teklifi... 'Torba'da Neler Var?

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Ünsal Ergel/ANKARA

AK Parti, birçok alanda değişiklik içeren yeni bir torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifte Türk Silahlı Kuvvetleri personel düzenlemelerinden turizm sektörüne, iş hukukundan sosyal güvenlik uygulamalarına kadar geniş yelpazede düzenlemeler yer aldı. Emekli maaşlarına ilişkin yeni yetkiler de dikkat çekti.

TSK'DA TERFİ ŞARTLARI DEĞİŞİYOR

Teklifin ilk üç maddesi, TSK Personel Kanunu’na yönelik değişiklikler içeriyor. Buna göre, korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için artık harp akademileri yerine “kuvvet harp enstitüsü komuta ve kurmay eğitimi” şartı aranacak. Ayrıca, YAŞ kararıyla görev süresi uzatılabilecek general ve amiral sayısı artırılıyor. Orgeneral ve oramirallerin yaş haddi ise 67'den başlayarak Cumhurbaşkanı kararıyla 72'ye kadar çıkarılabilecek.

TURİZM TESİSLERİNE YENİ HUKUKİ DAYANAK

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, Turizmi Teşvik Kanunu'nda da değişiklik yapıldı. “İştiraki şirketler” ibaresi yerine “en az %45 sermaye ortağı olduğu şirketler” tanımı getirildi. Bu değişiklik, kamuya ait turizm tesislerinin işletme sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor.

MİLLİ PARKLAR YENİ STATÜ KAZANIYOR

Milli parklarla ilgili değişiklikler kapsamında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Döner Sermaye işletmeleri, genel müdürlük statüsüne geçirilerek özel bütçeli kamu idaresi kapsamına alınıyor. Ayrıca, muhasebe hizmetlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 5 yıl süreyle yürütülmesi öngörülüyor.

ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN GENİŞ DÜZENLEMELER

Teklif, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat yapısına ilişkin maddeler içeriyor. Bakanlığın taşra görevlerini bağlı ve ilgili kuruluşlar eliyle yürütebilmesine yönelik düzenleme, Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda yeniden şekillendiriliyor. Döner sermaye işletmeleri, fazla mesai ücretleri, haftalık izinlerin kullanım şekli gibi birçok konuda da yenilikler getiriliyor.

İŞÇİLERE KEP ÜZERİNDEN BİLDİRİM VE TURİZM SEKTÖRÜNE ESNEK İZİN

4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle, işçilere yapılacak bazı bildirimlerin artık KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi üzerinden yapılabileceği ve bu sistemin maliyetinin işveren tarafından karşılanacağı belirtildi. Ayrıca turizm sektöründe haftalık izinlerin 10 gün içinde esnek biçimde kullandırılmasına imkan tanınıyor.

İŞKUR VE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI İÇİN YENİ KURALLAR

İŞKUR’a bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyen özel istihdam bürolarına kademeli idari para cezaları öngörülüyor. Bu düzenlemeyle kayıt dışı uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

SGK VE EMEKLİ MAAŞLARINDA YETKİ GENİŞLİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu'na, emeklilik, malullük ve ölüm aylıklarının asgari düzeyde ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi veriliyor. Ayrıca yurt dışı başvuruların müşavirlik veya ataşelikler aracılığıyla alınması da yasal zemine kavuşturuluyor.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU’NA DANIŞMAN İSTİHDAMI

5544 sayılı yasa kapsamında, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun uzmanlık gerektiren geçici işler için yerli ve yabancı danışmanlardan hizmet almasının önü açılıyor. Bu hizmetler için ödeme tavanı belirlenerek yönetmelikle düzenleme yapılması planlanıyor.

PERSONEL HAKLARI KORUNACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ayrılması sürecinde görev yeri veya unvanı değişen personelin mevcut mali haklarının korunmasına yönelik geçici maddeyle, Anayasa Mahkemesi'nin iptaliyle oluşan hukuki boşluk da giderilmiş olacak.

Kaynak: Haber Merkezi