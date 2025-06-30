CHP'nin Kurultay Davasında Hukukçular Tek Ses! Eninde Sonunda Görevsizlik Kararı Çıkacak

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CHP’nin 38. Kurultayı’na ilişkin açılan dava bugün Ankara’da 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davacı Lütfü Savaş ve Kemal Kılıçdaroğlu duruşmaya katılmadı. Duruşmada Lütfü Savaş’ın avukatı Kurultay’ın iptali ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesini talep etti. Davalı avukatı ise siyasi parti yönetimlerinin kongre ile belirlenebileceğini, mahkemenin kongre yerine geçip buna karar vermeyeceğini belirtti. Davalı avukatı Parti Meclisi (PM) üyelerinin mahkemeye feri üye olarak katılımını talep ederken Lütfü Savaş’ın avukatı buna itiraz etti. Mahkeme ise PM üyelerinin katılımı talebini kabul etti.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti ceza davasına işaret ederek görevsizlik kararının kesinleşmesini bekleyeceklerini belirtti. Duruşma 8 Eylül’e ertelendi.

8 EYLÜL’DE KARAR ÇIKMASI GEREKİYOR

Anayasa hukukçusu Şule Özsoy Boyunsuz duruşmaya ilişkin Gerçek Gündem’e şu değerlendirmede bulundu:

“Bugünkü duruşma yargılamanın süreç odaklı olduğunu, maksadın siyasi ve CHP’yi tartışmak üzere olduğunu doğruluyor. Çünkü dava mümkün olduğu kadar uzatılıyor. Özgür Özel bunu tahmin ettiği için süreç odaklı olduğunu ısrarla tekrarlıyor. 8 Eylül’de kararın çıkması gerek. Hukukun katresi varsa bunu reddedip, ‘bu seçim yargısının işidir’ denip çekilmesi lazım. İçerik olarak da bir şey yok zaten. 4 kişinin ifadesiyle olacak iş değil.”

'EN SONUNDA GÖREVSİZLİK KARARI ÇIKACAK'

38. Kurultay’ın ardından bir olağanüstü kurultay daha yapıldığını hatırlatan boyunsuz “Mevcut yönetim tartışılan seçimle göreve gelmedi, tartışmalı seçimin üzerine bir olağanüstü kurultay yapıldı. Bunu hiçe sayıp, şikayet edilen kurultayla seçilen yönetimin tüm kararlarını yok hükmünde saymak diye bir şey olamaz. Büyük bir hukuki kaos ya da kargaşa yaratır. Mahkeme kararıyla yönetici atanamaz, anayasaya o kadar aykırı bir durum ki her parti için rasyonel olmayan bir durum doğurur. O yola girecek kadar şuursuzlaşmış olduklarını düşünmüyorum. En sonunda bir görevsizlik kararı çıkacak” dedi.

Sürecin siyasi etkilerine de değinen Boyunsuz “Bu süreç CHP seçmeniyle birleştiren bir etki yarattı. Kılıçdaroğlu istenmiyor, bir nefret objesine dönüştü” ifadelerini kullandı.

'YARGILAMANIN MEŞRULUĞUNA GÖLGE'

Avukat Hüseyin Ersöz de sürecin hukuki boyutuna değinerek mahkemenin ertelenmesinin hukuki gerekçesinin olmadığını belirtti. Ersöz davanın ertelenmesiyle ‘makul sürede yargılanma hakkına’ vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Ceza yargılaması tarafındaki bir görevsizlik kararının neticesinin beklenmesi olağan bir yargılama sürecinde bekletici mesele olarak görülmesi çok da mümkün değildir. Bu çerçevede hakimin kurultayın iptaliyle ilgili değerlendirmesini yaparken sonuca etki edecek usulsüzlüklerin gerçekleşip gerçekleşmediğine göz önüne alması gerekir. Kamuoyuna yansıyan bilgilerden bu durumun gerçekleşmediği ve birkaç soyut iddia dışında kurultayın iptalini gerektirecek bir durumun bulunmadığı anlaşılabiliyorken mahkemenin duruşmayı eylül ayına erteleyerek kararı geciktirmesi hem makul sürede yargılanma hakkı hem de tarafsız mahkeme prensibiyle tartışmaya açacak bir durum oluşturmaktadır. Davaya bakan hakimin bu tartışmaya izin vermeyecek şekilde yargılama faaliyetini yürütmesi ve neticelendirmesi esas olandır. Bunun yapılmamış olması yargılamanın meşruluğuna da gölge düşürebilecektir.”

'HALK CHP ETRAFINDA BİRLEŞİYOR, KUMPASLAR ELENİYOR'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da söz konusu davanın sürece yönelik olduğunu vurguladı. Mutlak butlan ve kayyum uygulamalarının kanunda yeri olmadığının altını çizen Günaydın şöyle konuştu: “Mahkemenin il ve ilçe seçim kurullarının YSK kurullarının süreye tabi olarak verdiği kararlar adli yargının denetime tabi değildir. Dolayısıyla 42. Asliye Mahkemesi’nin verebileceği tek karar görevsizlik kararı olmak zorundadır. Görevli bir mahkeme değildir. Buna rağmen mahkeme bu gerçeğe rağmen duruşmayı sürdürüyor ve eylüle bırakıyor. Ayrıca ceza davasının sonucunu beklemeye yönelik karar da davanın sürüncemede bırakılmasına yönelik bir başka işarettir. CHP bunun bir sonuç odaklı değil süreç odaklı olduğunu adli tartışma odaklı bir dava olduğunu başından beri başından beri söylemektedir. Çıkan karar da söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu ortaya koymuştur. Mesele CHP’yi yıpratmaya çalışmaktır. Ama her hamleleri CHP’nin etrafında halkın biraz daha birleşmesine neden oluyor dolayısıyla kumpasları eliyor.”