Özel'den Kurultay Davasının Ertelenmesinin Ardından İlk Açıklama

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CHP’ye yönelik ‘kurultay iptali’ davası 8 Eylül’e ertelenirken, Genel Başkan Özgür Özel’den ilk değerlendirme geldi.

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Özel, “Bugünkü duruşmanın da; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır” ifadelerini kullandı.

Özel, açıklamasının devamında, yarınki Saraçhane mitingine çağrı yaptı.

Özel şunları kaydetti:

“Asla hedeften şaşmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz! Yarın 20.30’da; demokrasi ve adaletin 100 KARASINDA ve darbenin 100. KARA gününde, direnişin kalbinde Saraçhane’deyiz! Ekrem Başkanımıza, yol arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Gençleri, kadınları, emekçileri, emeklileri… Bu ülkeyi seven herkesi her şeyin başladığı yere, Saraçhane’ye davet ediyorum.”

Partimize dönük hiçbir kumpas, 19 Mart Darbesi’nden bağımsız değildir.



Bugünkü duruşmanın da; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır.



Asla hedeften… pic.twitter.com/T0qqHDB4rw — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 30, 2025

Kaynak: Haber Merkezi