CHP'li Bağcıoğlu'ndan 'Orman Yangınları' Çıkışı: 'TSK'nın Rolü Güçlenmeli'

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Türkiye'nin her yaz yaşadığı orman yangınları büyük acılara neden olurken, her yıl aynı senaryonun yaşanmasına rağmen bu durumla hala mücadele edilememesine tepki yağıyor. Son olarak CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da bu durumla ilgili bir açıklama yaptı.

Yankı Bağcıoğlu, afet yönetimindeki kurumsal eksiklikleri işaret ederek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) rolünün güçlendirilmesi ve yangınla mücadele kapsamında yapısal reformlara gidilmesinin gerekli olduğunu ifade etti. Bağcıoğlu, yangınların, ülkenin hala ne kadar hazırlıksız olduğunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.

'TSK'NIN HAYATİ ROLÜ TANIMLANMIYOR'

Organizasyon kesikliğini eleştiren CHP'li vekil, "TSK her afette olduğu gibi bu süreçte de kritik bir görev üstleniyor. Ancak mevcut planlamalarda TSK’nın bu hayati rolü yeterince tanımlanmıyor. Bugün Orman Genel Müdürlüğü’nden daha fazla TSK’ya ait hava aracı yangınlarla mücadele ediyor, fakat Milli Savunma Bakanlığı (MSB) temsilcisi, mevzuat gereği Ulusal Afet ve Acil Durum Kurulu’na dahil bile olamıyor" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini hatırlatan Bağcıoğlu, Türkiye Afet Müdahale Planı’nda TSK’ya “Ana Çözüm Ortağı” rolü verilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti. TSK’nın sahip olduğu kapasitenin daha etkili şekilde bir sistemin içine entegre edilmesi gerektiğini dile getiren CHP'li vekil, "Bu sayede sorumlulukların netleştiği, inisiyatifin kaybolmadığı, daha güçlü bir müdahale mekanizması oluşturulabilir" dedi.

NE YAPILMALI?

Yankı Bağcıoğlu, bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili de şu önerileri paylaştı:

1.Türk Hava Kurumu (THK) yeniden yapılandırılmalı. Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda kayyum yönetimi sona ermeli; THK, sivil havacılıktaki asli konumuna yeniden kavuşmalıdır.

2. Yangınla mücadele pilotları THK’da eğitilmeli. Uçak ve helikopterlerin bakım ve onarımı THK sorumluluğunda olmalı; gerektiğinde TUSAŞ ve Hava Kuvvetleri teknik destek vermelidir.

3. THK envanterindeki mevcut uçaklar modernize edilerek kullanılmalı. Hedef; dışarıdan kiralama modelinden çıkıp, Türkiye’nin kendi yangın söndürme uçak ve helikopter filosunu oluşturmasıdır.

4. Tarım ve Orman Bakanlığı, hava araçlarını filo disipliniyle yönetmeli. İhtiyaç halinde Hava Kuvvetleri’nden komuta-kontrol desteği alınmalıdır.

5. Kısa vadede TSK, rezerv filosuyla yangınlara destek vermeye devam etmeli, ancak bu destek TSK’nın asli harekât görevlerini aksatmayacak şekilde planlanmalıdır.

6. Orta vadede TUSAŞ, amfibik yangın söndürme uçağı geliştirmelidir. Ayrıca yüksek kapasiteli su taşıyabilen yangın söndürme İHA’ları için özgün Ar-Ge projeleri başlatılmalıdır.

7. Ayrıca; Orman yangınlarıyla mücadele için geçici orman işçileri kadroya alınmalıdır. Mevsimlik statü yerine kalıcı istihdam, yangınlara hızlı ve etkili müdahale sağlar. Tecrübeli / Eğitimli Yangınla mücadele ekipleri, orman yangını riski büyük olan bölgelere zamanında müdahale edecek şekilde uygun yerlerde konuşlandırılmalı, gerektiğinde yangın bölgelerine süratle sevk edilmelidir. TSK’dan ayrılan ve afetler konusunda temel bilgiye sahip uzman erbaş ve sözleşmeli erler için istihdam imkânları yaratılabilir.