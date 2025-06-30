CHP’li Aykut Kaya’dan Bakan Yumaklı’ya Çiftçiler İçin Çağrı: 'Ne Üretici Memnun, Ne de Tüketici'

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Elmalı’da silor salatalık üreten çiftçileri seralarında ziyaret eden CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, önemli değerlendirmelerde bulundu.

'NE ÜRETİCİ MEMNUN, NE DE TÜKETİCİ'

Fiyatlar arasındaki dengesizliklere dikkat çeken Kaya “Kilo başına üretim maliyeti yaklaşık 20 lira ama bugün tarlada 6 liraya zor satılıyor. Marketlerde ise vatandaşlarımız bu ürünü 40-50 liraya satın almak zorunda kalıyor. Ne yazık ki ne üretici memnun, ne de tüketici” dedi.

'GİDEREK ULAŞILMAZ HALE GELİYOR'

Üreticilerin artan girdi maliyetleriyle mücadele ettiğini ve önlerini göremediklerini ifade eden Kaya, “Üreticimiz her yıl yüzde 100’ün üzerinde artan maliyetlerle üretim yapıyor. Ancak ürününü kaça mal edeceğini, kaça satacağını bilemiyor. Tarım resmen kumara dönmüş durumda. Diğer yandan alım gücü düşen vatandaşlarımız için bu ürünler giderek ulaşılmaz hale geliyor” diye konuştu.

'ÜRETİCİMİZ CİDDİ KRİZ YAŞIYOR'

CHP’li Aykut Kaya, Tarım ve Orman Bakanı’na seslenerek şöyle konuştu: “Bakanı bir kez daha Antalya’ya davet ediyorum. Tarım politikalarına Antalya’yı karış karış gezmeden, üreticileri yerinde dinlemeden yön veremezsiniz. Bugün üreticimiz ciddi bir kriz yaşıyor. Üreticiyle tüketici arasındaki uçurumu ortadan kaldıracak, çiftçinin önünü göreceği ve vatandaşın uygun fiyata gıdaya ulaşabileceği politikalar artık gecikmeden hayata geçirilmeli.