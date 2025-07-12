Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat: BDDK'den Yeni Yapılandırma Kararı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenler için önemli bir adım attı. Kurum, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişleterek, milyonlarca borçluya daha hızlı, maliyeti düşük ve erişilebilir bir çözüm sunmayı hedefliyor.

48 AYA KADAR YAPILANDIRMA FIRSATI

Yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları 48 aya kadar yapılandırılabilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte hem vade hem de başvuru süreçleri sadeleştirildi. Bireysel müşterilerin bu fırsattan yararlanabilmesi için 3 ay içinde başvuruda bulunması gerekiyor.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

BDDK'nın kararına göre yapılandırmadan;

Kredi kartı dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireyler,

Anapara veya faiz ödemelerinde gecikme yaşayan ihtiyaç kredisi sahipleri,

Daha önce kredi kartı veya ihtiyaç kredisi yapılandırması yaptırmış bireyler yararlanabilecek.

YENİ KURALLAR

Yapılandırma sürecine giren bireysel kredi kartı sahipleri, borçlarının yarısını ödemeden kart limitlerini yükseltemeyecek. İhtiyaç kredilerinde ise yapılandırma sürecinde mevcut borç bakiyesinin üzerinde yeni bir kredi kullandırımı yapılmayacak.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı yapılandırmalarına uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.

KAPSAM GENİŞLEDİ

Yeni düzenleme, önceki uygulamaya kıyasla önemli değişiklikler içeriyor:

Artık sadece asgari ödeme yapılmayan değil, dönem borcunun tamamı ya da bir kısmı ödenmeyen kredi kartları da yapılandırma kapsamına alınabilecek.

İhtiyaç kredilerinde yapılandırma için aranan "30 günü aşan gecikme" şartı kaldırıldı. Artık her türlü gecikmiş ödeme yapılandırmaya konu olabilecek.

Önceki yapılandırmalarda borç bakiyesi, karar tarihine göre belirleniyordu. Yeni düzenlemeyle borç durumu yapılandırma başvurusu yapılan tarihteki mevcut bakiyeye göre değerlendirilecek.

Daha önce yeniden yapılandırılan krediler de bu yeni karar kapsamında yeniden yapılandırılabilecek.

Kaynak: AA