Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis kürsüsünden yaptığı çağrıyı takiben, dün tarihi bir gün yaşandı. Terör örgütü PKK, Irak’ın Süleymaniye kırsalında sembolik bir silah bırakma töreni düzenledi. Örgüt üyeleri, silahları kazana atarak yaktı. Örgütün 41 yıllık silahlı faaliyetlerine son vermesi gazete manşetlerinde geniş yer buldu.
Kaynak: Haber Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis kürsüsünde yaptığı “Teröristbaşı buyursun gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, örgütün lağvedildiğini haykırsın." çağrısıyla başlayan 'terörsüz Türkiye' sürecinde dün önemli bir eşik aşıldı.
Terör örgütü PKK, Irak’ın Süleymaniye kırsalında silah bırakma töreni düzenledi. Örgütün 41 yıllık faaliyeti, bu törenle sona erdi. Örgüt üyeleri mağaradan çıkarak geldikleri alanda, silahlarını dev bir kazanın içine atarak yaktı.
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma törenini gazeteler manşetlerine nasıl taşıdı?
İşte 12 Temmuz gazete manşetleri...