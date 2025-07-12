Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis kürsüsünden yaptığı çağrıyı takiben, dün tarihi bir gün yaşandı. Terör örgütü PKK, Irak’ın Süleymaniye kırsalında sembolik bir silah bırakma töreni düzenledi. Örgüt üyeleri, silahları kazana atarak yaktı. Örgütün 41 yıllık silahlı faaliyetlerine son vermesi gazete manşetlerinde geniş yer buldu.

Kaynak: Haber Merkezi

PKK Silah
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Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde - Resim: 1

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis kürsüsünde yaptığı “Teröristbaşı buyursun gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, örgütün lağvedildiğini haykırsın." çağrısıyla başlayan 'terörsüz Türkiye' sürecinde dün önemli bir eşik aşıldı.

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Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde - Resim: 2

Terör örgütü PKK, Irak’ın Süleymaniye kırsalında silah bırakma töreni düzenledi. Örgütün 41 yıllık faaliyeti, bu törenle sona erdi. Örgüt üyeleri mağaradan çıkarak geldikleri alanda, silahlarını dev bir kazanın içine atarak yaktı.

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Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde - Resim: 3

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma törenini gazeteler manşetlerine nasıl taşıdı?

İşte 12 Temmuz gazete manşetleri...

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Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde - Resim: 4
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Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde - Resim: 5
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Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde - Resim: 6
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Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde - Resim: 7
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Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde - Resim: 8
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Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde - Resim: 9
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Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde - Resim: 10
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Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde - Resim: 11
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Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde - Resim: 12
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Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde - Resim: 13
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Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde - Resim: 14
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Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde - Resim: 15
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Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde - Resim: 16
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Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde - Resim: 17
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Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde - Resim: 18
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