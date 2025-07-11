Bilim İnsanları Uyardı: En Sağlıklı Ekmek Belli Oldu! Beyaz Ekmek Listenin Sonunda

Sağlıklı beslenmek isteyen milyonlarca kişi, her gün hangi ekmeği tüketmesi gerektiği konusunda kararsız kalıyor. Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları ise bu soruya net bir yanıt verdi. Araştırmalar, raflarda sıkça karşılaştığımız beyaz ya da kepekli ekmeklerin yerine, filizlenmiş tahıl ekmeği tüketilmesini öneriyor.

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Bilim İnsanları Uyardı: En Sağlıklı Ekmek Belli Oldu! Beyaz Ekmek Listenin Sonunda
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“Canlı ekmek” adıyla da anılan bu özel ürün, geleneksel undan yapılmıyor. Onun yerine buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllar filizlendirilerek öğütülüyor ve hamur bu şekilde hazırlanıyor. Uzmanlara göre bu yöntem, ekmeği sindirim dostu ve vitamin açısından oldukça zengin bir hale getiriyor.

Bilim İnsanları Uyardı: En Sağlıklı Ekmek Belli Oldu! Beyaz Ekmek Listenin Sonunda - Resim : 1

FİLİZLENMİŞ TAHIL EKMEĞİ FAYDALARI

Harvard Halk Sağlığı Fakültesi’ne göre filizlenmiş tahıl ekmeği, birçok açıdan diğer ekmek türlerinden ayrılıyor:

Lif ve protein bakımından oldukça zengin

Kan şekerini dengede tutan düşük glisemik indekse sahip

B vitamini, mineral ve antioksidan açısından yüksek

Bağırsak sağlığını destekliyor ve kolay sindiriliyor

Ayrıca bu tür ekmek, uzun süreli tokluk hissi sağlayarak ani acıkmaları önlüyor. Özellikle kilo kontrolü yapanlar ve şeker hastaları için son derece uygun bir seçenek.

Bilim İnsanları Uyardı: En Sağlıklı Ekmek Belli Oldu! Beyaz Ekmek Listenin Sonunda - Resim : 2

HANGİ EKMEKLERDEN UZAK DURULMALI?

Araştırma ekibi, bazı ekmeklerin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını da vurguluyor. İşte uzak durulması önerilen ekmek türleri:

Beyaz ekmek: Kan şekerini hızla yükseltiyor ve neredeyse hiç besin değeri taşımıyor.

Katkı maddeli ekmekler: İçeriğinde şeker, margarin veya koruyucular bulunan ekmekler; iltihaplanma, kilo artışı ve metabolik bozukluk riskini artırıyor.

Aşırı pişmiş, karamelize kabuklu ekmekler: Bu ürünler, yüksek ısıda oluşan ve kanserojen olduğu düşünülen akrilamid maddesini içerebilir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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