Tansiyon Ölçümünde Dikkat! Kol Farkı Erken Ölüm Sinyali Olabilir

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Araştırmaya göre, kollar arasındaki sistolik (büyük) tansiyonda her 1 mm cıvalık fark, 10 yıl içinde kardiyovasküler komplikasyon riskini %1 artırıyor. Eğer fark 10 mm Hg'ye ulaşırsa, bu durum "normalin sınırı" olarak kabul ediliyor ve tıbbi müdahale gerektirecek ciddi bir uyarı olarak değerlendiriliyor.

Bu farklılığın nedeni, damar yapısındaki darlık ya da sertleşme olabilir. Uzmanlara göre bu durum, vücudun "erken uyarı sistemi" gibi çalışarak, kalp-damar rahatsızlıklarının henüz ölümcül boyuta ulaşmadan fark edilmesini sağlıyor.

İKİ KOLDAN DA TANSİYON ÖLÇÜLMEDİ

Uzmanlar, bu riskin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Doktorlara göre, tansiyon ölçümü yapılırken yalnızca bir kola değil, her iki kola da bakmak büyük önem taşıyor. Bu sayede gizli kalp-damar rahatsızlıklarının erken tespiti mümkün hale geliyor.

3 YAŞ DÖNEMİ DAHA RİSKLİ

Araştırma aynı zamanda yaşlanma sürecinde vücudun dayanıklılığının azaldığını ve belli dönemlerde hastalıklara karşı savunmasız hale geldiğini ortaya koydu. Bilim insanları, insan bedeninde yaşla birlikte üç kritik kırılma noktası bulunduğunu belirtti:

45 yaş: Üreme fonksiyonlarının sona ermeye başladığı ilk evre.

60 yaş: Hücre yenilenmesinin yavaşladığı ve bireylerin genellikle en az üç kronik hastalığa sahip olduğu dönem.

75 yaş: Beyin dahil olmak üzere hayati organların doğal koruma kapasitesinin azaldığı son aşama.

Araştırmacılar, bu bulguların toplum sağlığı açısından ciddi öneme sahip olduğunu ve tansiyon takibinin basit ama etkili bir sağlık stratejisi haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi