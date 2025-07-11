BP Kararı Verdi: Yüzlerce Akaryakıt İstasyonu Tümden El Değiştiriyor!

Şirketin ilk çeyrek bilançosuna göre, bu yıl için hedeflenen 3 ila 4 milyar dolarlık varlık satışının 1,5 milyar dolarlık kısmı tamamlanmış ya da imza aşamasına gelmiş durumda. BP, 31 Temmuz’da açıklayacağı ikinci çeyrek raporunda bu satışlara dair daha fazla bilgi vereceğini duyurdu.