BP Kararı Verdi: Yüzlerce Akaryakıt İstasyonu Tümden El Değiştiriyor!

Enerji devi BP, global düzeyde yürüttüğü yeniden yapılanma stratejisinin bir parçası olarak Hollanda’daki 300 akaryakıt istasyonunu elden çıkarıyor. Şirket, söz konusu istasyonların Hollanda merkezli yakıt dağıtım ve ticaret şirketi Catom’a devri konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Akaryakıt Benzin
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BP Kararı Verdi: Yüzlerce Akaryakıt İstasyonu Tümden El Değiştiriyor! - Resim: 1

Anlaşmanın mali detayları kamuoyuyla paylaşılmazken, satış işleminin 2027’ye kadar planlanan 20 milyar dolarlık varlık satış hedefinin bir parçası olduğu açıklandı. BP, bu süreçle birlikte borç yükünü azaltmayı ve nakit akışını güçlendirmeyi amaçlıyor.

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BP Kararı Verdi: Yüzlerce Akaryakıt İstasyonu Tümden El Değiştiriyor! - Resim: 2

GÖZLER YENİDEN PETROL VE DOĞAL GAZA ÇEVRİLDİ

BP, bu yılın başında açıkladığı strateji güncellemesinde, yenilenebilir enerji yatırımlarında beklenen verimin sağlanamaması üzerine odağını yeniden geleneksel enerji kaynaklarına çevirmişti. Şirket, yatırımcı güvenini kazanmak adına petrol ve doğalgaz yatırımlarını artıracağını belirtmişti.

Hollanda’daki satış, BP’nin 2023 yılında Türkiye’deki perakende operasyonlarını sonlandırmasının ardından geldi. Şirketin Avusturya’daki perakende ağına ilişkin satış görüşmeleri de halen sürüyor.

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BP Kararı Verdi: Yüzlerce Akaryakıt İstasyonu Tümden El Değiştiriyor! - Resim: 3

SATIŞA ELEKTRİKLİ ŞARJ NOKTALARI DAHİL EDİLDİ

Catom’a devredilecek varlıklar arasında yalnızca akaryakıt istasyonları değil, aynı zamanda 15 adet elektrikli araç şarj noktası ve filo yönetim hizmetleri de yer alıyor. Böylece BP, yalnızca konvansiyonel yakıt satışından değil, mobilite çözümleri alanından da çekilmiş oluyor.

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BP Kararı Verdi: Yüzlerce Akaryakıt İstasyonu Tümden El Değiştiriyor! - Resim: 4

Şirketin ilk çeyrek bilançosuna göre, bu yıl için hedeflenen 3 ila 4 milyar dolarlık varlık satışının 1,5 milyar dolarlık kısmı tamamlanmış ya da imza aşamasına gelmiş durumda. BP, 31 Temmuz’da açıklayacağı ikinci çeyrek raporunda bu satışlara dair daha fazla bilgi vereceğini duyurdu.

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