Yurt Dışına Çıkacaklar Bu Parayı Hazırlasın! Bir Masraf Daha Çıktı, BTK Tümden Kaldırdı

YURT DIŞINA ÇIKAN KİŞİLER NE YAPACAK?

Yurt dışına seyahat eden Türk vatandaşları, genellikle yerel SIM kartlar yerine çevrim içi platformlardan satın aldıkları eSIM profilleri ile hem ekonomik hem de pratik iletişim çözümleri kullanıyordu. Ancak getirilen erişim engeli sonrası bu kullanıcılar yalnızca yerli operatörlerin yurt dışı paketlerine yönelmek zorunda kalacak.