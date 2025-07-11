Yurt Dışına Çıkacaklar Bu Parayı Hazırlasın! Bir Masraf Daha Çıktı, BTK Tümden Kaldırdı
Yurt dışına çıkan vatandaşların sıklıkla tercih ettiği dijital SIM kart hizmetleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kararıyla önemli bir değişiklik yaşadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kurum, yurt dışı menşeli sekiz farklı eSIM sağlayıcısının internet erişimini Türkiye'den engelledi. Bu gelişmeyle birlikte, kullanıcılar artık sadece yerli operatörlerin sunduğu hizmetlerle yetinmek zorunda kalacak.
İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, BTK’nın 10 Temmuz 2025 tarihli kararıyla erişimi engellenen dijital SIM hizmet sağlayıcıları şu şekilde sıralandı:
Saily
Airalo
Holafly
Nomad
Instabridge
Mobimatter
Alosim
BNESIM
Bu karar, Türkiye'den yurt dışına çıkan kullanıcıların alternatif ve çoğu zaman daha ekonomik olan eSIM servislerine ulaşmasını imkânsız hale getirdi.
eSIM NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?
eSIM (embedded SIM), geleneksel fiziksel SIM kartların dijital versiyonudur. Cihazlara gömülü şekilde üretilen bu teknoloji, kullanıcıların fiziki kart değiştirmeden farklı operatör profillerini yükleyebilmesine imkân tanıyor.
eSIM teknolojisinin bazı avantajları şunlar:
Cihaz içine entegre olduğu için çıkarılamaz ve uzaktan programlanabilir.
Kullanıcılar, farklı ülke operatörlerinin profillerini cihazlarına yükleyerek daha uygun fiyatlarla iletişim sağlayabilir.
Birden fazla operatör profili aynı cihazda yer alabilir, bu da özellikle seyahat edenler için büyük kolaylık sağlar.
YURT DIŞINA ÇIKAN KİŞİLER NE YAPACAK?
Yurt dışına seyahat eden Türk vatandaşları, genellikle yerel SIM kartlar yerine çevrim içi platformlardan satın aldıkları eSIM profilleri ile hem ekonomik hem de pratik iletişim çözümleri kullanıyordu. Ancak getirilen erişim engeli sonrası bu kullanıcılar yalnızca yerli operatörlerin yurt dışı paketlerine yönelmek zorunda kalacak.