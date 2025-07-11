Ne Böcek Kalıyor Ne Küf: Kavanozun İçine 1 Tane Atın Bütün Yıl Rahat Edin

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Mutfakta hijyen ve düzen konusunda ne kadar özenli olursanız olun, bakliyatlarda zamanla böceklenme sorunuyla karşılaşmak kaçınılmaz olabiliyor. Cam kavanozlara aktarılan pirinç, mercimek, bulgur veya un gibi ürünler, kapalı ortamda saklansalar bile zamanla küçük haşerelere ev sahipliği yapabiliyor. Neyse ki bu sorunun oldukça pratik ve doğal bir çözümü var: Sarımsak!

BİR DİŞ SARIMSAKLA BAKLİYATLARINIZI AYLARCA KORUYUN

Evde bulunan malzemelerle bakliyatlarınızı uzun süre güvenle saklamak mümkün. Uzmanların önerisine göre, cam kavanozlara yerleştirdiğiniz pirinç ya da mercimek gibi ürünlerin içine sadece bir diş kabuklu sarımsak koymak, böcek oluşumunu büyük ölçüde engelliyor.

Sarımsağın keskin kokusu, bakliyatlara musallat olan minik haşereleri uzak tutuyor. Doğal bir kovucu görevi gören sarımsak, böceklenmeyi önlerken kimyasal madde kullanma ihtiyacını da ortadan kaldırıyor.

NE BÖCEK KALIYOR NE SIKINTI

Böceklenen bakliyatlar sadece hijyen açısından değil, ekonomik açıdan da kayıplara neden oluyor. Üstelik fark edildiğinde çoğu zaman ürünler tamamen çöpe gidiyor. Ancak sarımsak yöntemi sayesinde, hem ekonomik bir çözümle hem de doğaya zarar vermeden mutfağınızı koruma altına alabilirsiniz.

Bu yöntemi özellikle yaz aylarında, sıcak ve nemli havalarda kullanmanız öneriliyor. Çünkü bu dönemlerde bakliyatlar haşereler için çok daha cazip hale geliyor.

NASIL UYGULANIR?

Kavanozunuza bakliyatınızı yerleştirin.

İçine 1 ya da 2 diş kabuklu sarımsak atın.

Kavanozu kapağı sıkıca kapalı şekilde serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.

Sarımsağı birkaç ayda bir yenileyerek bu korumayı sürdürebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi