İktidara Yakın Yazardan Çarpıcı İddia: Kurultay Davasında Ne Olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nın yargıya taşınmasıyla sular durulmuyor. Özgür Özel'in genel başkanlığını tehdit eden "mutlak butlan" davasının üçüncü duruşması bugün gerçekleşiyor. İktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi, davanın 10 veya 15 Temmuz'a erteleneceğini iddia etti.

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İktidara Yakın Yazardan Çarpıcı İddia: Kurultay Davasında Ne Olacak?
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor. Parti, 4–5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultay'ın ardından başlayan tartışmaların gölgesinde yargı süreciyle karşı karşıya. Kurultayda Özgür Özel, ikinci turda 812 delegenin oyunu alarak genel başkanlık koltuğunu devralmış; dönemin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kalmıştı.

Ancak bu sonuç, parti içindeki bazı isimleri tatmin etmedi. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultayın iptali için dava açtı. Özgür Özel ise bu gelişmelerin ardından partiyi 6 Nisan 2025'te olağanüstü kurultaya götürdü ve yeniden genel başkan seçildi.

'MUTLAK BUTLAN'

Kurultayla ilgili açılan dava kapsamında ilk duruşma 17 Nisan 2025'te yapıldı. 26 Mayıs 2025'te görülen ikinci duruşmada da eksikliklerin tamamlanmadığına hükmeden mahkeme, süreci yeniden erteledi. Bir sonraki duruşmanın tarihi 30 Haziran olarak belirlendi.

Dikkat çeken gelişme ise "mutlak butlan" ifadesinin resmî kayıtlara geçirilmesi oldu.

NE ANLAMA GELİYOR?

Hukukta "mutlak butlan", yapılan işlemlerin baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına geliyor. Böyle bir kararla Özgür Özel'in genel başkanlığı yasal dayanağını yitirecek; parti yönetimi fiilen yok sayılacak.

İktidara Yakın Yazardan Çarpıcı İddia: Kurultay Davasında Ne Olacak? - Resim : 1

DAVADA NE SONUÇ ÇIKACAK?

CHP'de bugünkü kritik davaya çevrilmişken iktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi Hürriyet'teki köşe yazısında, Kılıçdaroğlu ekibinin "mutlak butlan" kararı beklediğini ifade etti.

Davanın ertelenme ihtimalinin çok yüksek olduğunu iddia eden Selvi, 10 ve 15 Temmuz 2025'e işaret etti.

Abdulkadir Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

"CHP'de kritik bir günün hatta kritik saatlerin içindeyiz.

Kılıçdaroğlu ekibi mutlak butlan kararının çıkmasını bekliyor. Kılıçdaroğlu partinin başına dönmek için saatleri sayıyor.

Ama bir ihtimal daha var. O da kararın ertelenmesi. 20 Temmuz'da adli yıl başlayacağı için mahkemenin 10 ya da 15 Temmuz'a ertelenmesi bekleniyor.

İki ihtimalin şansı yüzde 50 yüzde 50 diyebiliriz. Ama ertelenme ihtimali biraz ağır basıyor gibi."

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Kaynak: Hürriyet

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