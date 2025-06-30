Kabine Toplantısında Kritik Gündem: İşte Masadaki Konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine, terörle mücadelede yeni dönemin yol haritasını belirleyecek. PKK’nın silah bırakma süreci ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları masada olacak. Toplantıda ayrıca ekonomi, emekli ve memur maaş artışları ile yeni anayasa çalışmaları da değerlendirilecek.

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Kabine Toplantısında Kritik Gündem: İşte Masadaki Konular
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de toplanacak kabine, geniş kapsamlı ve yoğun bir gündemle toplanıyor. Toplantının öncelikli başlıklarından biri, “terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen güvenlik politikaları olacak. Özellikle PKK'nın silah bırakma sürecine dair beklentilerin ve yaz aylarında bu sürecin nasıl şekilleneceğinin ele alınması bekleniyor.

Kabine gündeminin bir diğer önemli başlığı ise İsrail’in Filistin’e yönelik saldırgan tutumu olacak. Bölgedeki gelişmeler, Türkiye'nin diplomatik tavrı ve atılacak yeni adımlar da değerlendirilecek. Dış politikada Gazze'deki insani krizin yanı sıra bölgesel barış çabaları da masaya yatırılacak.

Kabine Toplantısında Kritik Gündem: İşte Masadaki Konular - Resim : 1

MAAŞ ZAMLARI MASADA

Ekonomiye dair gelişmeler toplantının dikkat çeken bir başka boyutunu oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar, olası teşvik ve destek paketleri, kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü ve memur-emekli maaş zammına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Vatandaşın alım gücünü artırmaya yönelik düzenlemeler ve sosyal desteklerin kapsamı da görüşülecek.

Kabine Toplantısında Kritik Gündem: İşte Masadaki Konular - Resim : 2

YENİ ANAYASA GÜNDEMDE

Kabine toplantısında ayrıca yeni anayasa çalışmaları da gündeme gelecek. Meclis’te geçen ay kurulan yeni anayasa komisyonunun yürüttüğü çalışmaların detayları ve takvimi ele alınacak. Anayasal reformlarla birlikte demokratikleşme sürecine ilişkin hedefler de değerlendirilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kabine Recep Tayyip Erdoğan
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