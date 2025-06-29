Bakan Yumaklı’dan Tartışma Yaratan Açıklama! 'Rabbimin Lütfu' İfadesi Gündem Oldu

Orman yangınlarına ilişkin son durum hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı “Sakarya Bilecik tarafında sabah saatlerinde başlayan yağmur da Rabbimin lüftu. Bizlerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı” dedi. Bakan Yumaklı’nın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

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Son bir haftadır Türkiye’nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına yenileri eklenmeye devam ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son yangınlara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı’dan Tartışma Yaratan Açıklama! 'Rabbimin Lütfu' İfadesi Gündem Oldu - Resim : 1

'RABBİMİN LÜFTU'

Yangınların büyük oranda kontrol altına alındığını açıklayan Bakan Yumaklı’nın ‘yağmur’ göndermesi ise dikkat çekti.

Bakan Yumaklı “Sakarya Bilecik tarafında sabah saatlerinde başlayan yağmur da Rabbimin lüftu. Bizlerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı. Gece boyu devam eden çabanın bir küçük örneği olarak sadece dün gece arkadaşlarımız 6 saat içinde tüm güçlerini vererek 58 kilometrelik bir orman yolu açtılar” dedi.

Bakan Yumaklı’dan Tartışma Yaratan Açıklama! 'Rabbimin Lütfu' İfadesi Gündem Oldu - Resim : 2

Bakan Yumaklı, açıklamasına şöyle devam etti:

Buradaki müdahalenin büyüklüğünü anlatmak açısından bu çok çarpıcı bir rakam. Arazinin çok engebeli ve çok kırıklı vadilerin, uçurumların olması bizi açıkçası zorlamıştı ama hamdolsun şu an itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. Yorulmayan, acıkmayan, dinlenmeyen, daha da büyümek için çaba sarf eden düşmana yani alevlere karşı mücadele eden kahramanlarımızı, bu arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi bulunduğumuz yerden görmemiz mümkün değil. Onlar ağaçların arasında, ormanların içinde alevlere karşı mücadele ettiler ve hamdolsun her zaman olduğu gibi bize şu anda sizlerle paylaştığım sevinçli haberi vermiş oldular. Ben onlarla gurur duyuyorum sadece onlar değil elbette destek veren birçok kurumumuz ve gönüllülerimiz vardı. Onlara da canıgönülden teşekkür ediyorum.

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Kaynak: AA

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