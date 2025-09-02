Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi! Canlı Yayında Şok Sözler: 'Mahkeme Başkanı Değilsin, Hüküm Veremezsin'

TGRT’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası tartışması sırasında eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’e sert tepki gösterdi. Tayyar, Küçük’ün yanlış bilgilerle hüküm verdiğini öne sürerek, “Burası mahkeme değil, Cem Küçük de mahkeme başkanı değil” dedi.

TGRT’de yayınlanan programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası ele alınırken, eski AKP milletvekili Şamil Tayyar ile Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük arasında gergin anlar yaşandı. Tartışma, İBB davasına ilişkin MASAK ve BDDK raporlarındaki “66 milyar–20 milyar” detayının gündeme gelmesiyle alevlendi.

'CEM KÜÇÜK MAHKEME HEYETİ BAŞKANI DEĞİL'

Küçük, "Bu dosyadan çok kolay kurtulacaklarını sanmıyorum" deyince Tayyar şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Hüküm kararı olmadan ona suçlu muamelesi yapamazsınız. Ayrıca burası bir mahkeme salonu değil. Cem Küçük de mahkeme heyeti başkanı değil. Dolayısıyla hüküm veremezsiniz. İddianızı dile getirirsiniz ama hüküm veremezsiniz. Burada hüküm veriyorsun, sonra da herkesin verdiğin hükme uymasını istiyorsunuz. Bak, hüküm veriyorsun. Ondan sonra da herkesin buna uymasını istiyorsun. Olur mu?"

'YANLIŞ BİLGİ VERİYORSUN'

"Raporu okumadığın için, masada bizimle otursan anlayacaksın" diyen Küçük'e cevap veren Tayyar, "BDDK raporu, MASAK raporu, ben bunların hepsini okudum ama BDDK raporuyla ilgili de yanlış bilgi veriyorsun" ifadesini kullandı.

'İTİRAZ EDİYORUM'

Küçük'ün raporlardaki bir ayrıntıyı bilinçli olarak gizlediğini dile getiren Tayyar, "BDDK raporu da MASAK raporu da bir kutsal metin değildir. Burada açık açık söylüyorsun, itiraz ediyorum. 66 milyar diyorsun. 66 milyar kredi çekmiş, orada raporda yazıyor. 20 milyarı eski kredi borçlarına karşılık ödenmiştir diyor. Bunu söylüyor musun?" diye sordu.

Kaynak: Haber Merkezi

