Bakan Tunç Net Konuştu: Genel Af Gelecek mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Genel affa yönelik beklentiler zaman zaman kamuoyunun gündemine gelirken, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle başlatılan süreçte, tartışmalar yeniden alevlendi.

Yargıtay’ın Adli Yıl Açılışı’nın ardından gazetecilere konuşan Yılmaz Tunç, af düzenlemesine ilişkin çok net ifadeler kullandı.

Bakan Tunç, "Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok” dedi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR DÜZENLEMESİ

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun değişikliği konusunda taslak çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Tunç, “Yaş arttıkça ceza indiriminin azaltılması yönünde bir çalışmamız var” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi