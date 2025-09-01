Cumhurbaşkanı'ndan Şanghay Zirvesi'nde Kritik Açıklamalar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada kritik mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

'VAHŞETİ DURDURMAMANIN İZAHI YOK'

Temaslarının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu’nda önemli mesajlar verdi. Gazze’de yaşanan insani dramı gündeme taşıyan Erdoğan, “Gazze’de 63 bin kişi katledildi. Başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmeliyiz. Bebeklerin, çocukların açlıktan öldüğü bir vahşeti durdurmamanın hiçbir izahı yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı, "Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında BM'yi küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmek hepimizin mesuliyeti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi

'SURİYE'YE TEHDİTLERE KARŞI DURACAĞIZ'

Suriye konusunda da önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye’ye tehditlere karşı duracağız. Suriye’de yeni bir dönemin kapıları aralandı” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca Orta Asya’daki kardeş ülkelerle iş birliğinin geliştiğini belirterek, Türkiye’nin sorunların çözümünde diplomasiye dayalı vizyonunu sürdürdüğünü söyledi. 2025 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapma hazırlıklarının sürdüğünü de kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi