2025-2026 Adli Yılı açılışına özel bir mesaj yayınlanan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde başarıya ulaşacağını belirtti. Bakan Tunç “Gelecek nesillerimize daha güvenli ve daha huzurlu bir ülke emanet edeceğiz” diye vurguladı.

Bakan Tunç’tan Çok Net ‘Terörsüz Türkiye’ Mesajı: 'Huzurlu Bir Ülke Emanet Edeceğiz'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025-2026 Adli Yılı açılışı dolayısıyla sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Tunç, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başarıya ulaşacağı mesajını verdi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Bakan Tunç, yargı mensuplarına yönelik iftiralara ve dezenformasyonlara asla müsaade etmeyeceklerini belirtti. Bakan Tunç “Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daima sahip çıkarak Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz” dedi.

'TARAFSIZ YARGI' VURGUSU

Adaletin devletin temeli, toplumsal huzur ve güvenliğin teminatı olduğunu belirten Bakan Tunç, “Hukukun üstünlüğü, milletin ortak vicdanıdır. Güçlü bir hukuk devleti ancak bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemiyle mümkündür” diye vurguladı.

ALTYAPILAR GELİŞTİRİLECEK

Yargı sistemine inançlarının güçlü olduğu mesajını veren Bakan Tunç, bundan sonraki süreçte de adalet hizmetlerinin kalitesini artırmak için fiziki ve teknolojik altyapıları geliştireceklerinin altını çizdi.

'FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

Bakan Tunç “Demokrasimizi, milli iradeyi, ülkemizin geleceğini hedef alan vesayetçi zihniyete ve uzantılarına 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi bundan sonra da kesinlikle fırsat vermeyeceğiz” dedi.

'BAŞARIYA ULAŞACAK'

‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin de bir değerlendirme yapan Bakan Tunç “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner ve güçlü liderliğinde, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini adalet temeli üzerinde başarıya ulaştıracak, gelecek nesillerimize daha güvenli ve daha huzurlu bir ülke emanet edeceğiz” diye vurguladı.

Adaletin Yüzyılı’nda her adımlarını adaletin rehberliğinde atacaklarını belirten Bakan Tunç, yeni adli yılın herkese hayırlı olmasını temenni etti.

