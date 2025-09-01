Çin'deki Zirvede Dünyanın Konuştuğu Fotoğraf

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çin’in Tianjin kentinde 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, dünya liderlerini bir araya getirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile tokalaşması Hint basınında geniş yankı uyandırdı.

'BARIŞ SİNYALİ Mİ?'

India Today, zirvedeki aile fotoğrafı çekimi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Modi’nin samimi bir şekilde el sıkışıp sohbet ettiğini yazdı. Haberde, “Çin’deki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde Başbakan Narendra Modi’nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı samimi bir şekilde tokalaşarak ve sırtını sıvazlayarak karşıladığı nadir bir anı yakalayan bir video ortaya çıktı. Bu samimi diyalog, özellikle Türkiye’nin Pakistan’la ittifak kurduğu bildirilen Sindoor Harekatı’nın ardından Hindistan ve Türkiye arasındaki artan gerginlik ortamında barış sinyali mi sorusunu akıllara getirdi” ifadelerine yer verildi.

'İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN GAYRET GÖSTERİYOR'

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret, enerji, savunma sanayisi ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki köklü bağlara vurgu yaparak, “Türkiye ile Pakistan, birçok alanda işbirliğini geliştirmek için gayret gösteriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvedeki yoğun diplomasi trafiği, Türkiye’nin ŞİÖ’deki “diyalog ortağı” statüsünü güçlendirme çabalarını yansıtırken, Modi ile yaşanan samimi anlar, Hindistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yumuşama sinyali olarak değerlendirildi. Zirve, küresel jeopolitik dengelerde ŞİÖ’nün artan rolünü ve Türkiye’nin bu platformdaki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

