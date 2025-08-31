Dünyanın Gözü Tianjin'deki Zirvede... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile Bir Araya Geldi

Asya ve Orta Doğu'nun önemli liderleri ile heyetleri, iki gün sürecek Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi için bugün Çin'in liman kenti Tianjin'de buluştu. ŞİÖ’nün diyalog ortağı olan Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Çin’in Tianjin şehrine gitti. Türkiye'nin 2012 yılından bu yana diyalog ortağı olarak yer aldığı ŞİÖ toplantısına, bu yıl da devlet başkanı düzeyinde katılım sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altı yıl aranın ardından Çin’e ilk ziyaretini gerçekleştirirken, zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili bir görüşme yaptı. Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere çeşitli ülke liderleriyle de temaslarda bulunması bekleniyor.

Fotoğraf: AA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN İLK TEMAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Bu ziyaret, Erdoğan’ın Çin’e 6 yıl aradan sonraki ilk gelişi oldu.

Fotoğraf: AA

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da yer aldı.

PUTİN TİANJİN’E VARDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zirveye katılmak üzere Çin’e geldi. Bu ziyaret, Putin’in 2000’den bu yana yurt dışında gerçekleştirdiği en uzun ziyaretlerden biri olacak.

Putin ile Şi arasında ayrıca özel bir ikili görüşme de yapılması planlanıyor.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiencin’e ulaştı. Heyetinde Dışişleri, Savunma ve Hazine bakanları da yer aldı.

20'DEN FAZLA LİDER ZİRVEDE YER ALIYOR

Çin Dışişleri yetkililerinin verdiği bilgiye göre, zirvede Rusya, İran, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerin devlet başkanları da hazır bulunuyor. Ayrıca uluslararası örgütlerin yöneticileri de toplantılarda yer alacak.

ŞİÖ ZİRVESİ TİANJİN’DE BAŞLADI

Çin’in Tiencin kentinde 25. Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi başladı. Zirveye Çin ve Rusya’nın öncülük ettiği örgütün üye, gözlemci ve diyalog ortağı ülkelerinden 20'den fazla lider katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in davetiyle toplantıya iştirak ediyor.

Kaynak: AA

