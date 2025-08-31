Ünlü Mekan Sahibi Sezai Gülmez'e Suikast Girişimi! 2,5 Yılda 3 Saldırı… 'Kelleme 1 Milyon Dolar Ödül Koymuşlar'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Sarıyer’de 29 Ağustos günü saat 16.30 sıralarında Uskumruköy Mahallesi’nde korkunç bir olay yaşandı. Sokağa giren beyaz bir araçtan peş peşe silah sesleri yükseldi. Evinin önünde şoförünü bekleyen eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez’i hedef alan saldırganlar, Gülmez’in şoförü bacağından yaraladı.

Saldırı anı öncesi

Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, kurşunların isabet ettiği araç ve yaralı şoför güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırının düzenlendiği araba

"1 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYULDU"

Sezai Gülmez, saldırının daha önce kendisine yönelik düzenlenen suikast girişimlerinin devamı olduğunu öne sürerek "Kelleme 1 milyon dolar ödül konuldu" dedi. Gülmez, kendisine yönelik 2,5 yıl içinde üçüncü saldırının gerçekleştiğini belirtti.

Eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez

"3. SALDIRI, BU DEFA EVİMİN ÖNÜNDE"

Saldırı sonrası konuşan Sezai Gülmez, şunları anlattı: Bu evimin önünde yaşanan ikinci silahlı saldırı. Toplamda 2,5 yılda üçüncü kez hedef alındım. Daha önce iş yerime de saldırı düzenlenmişti. Faillerin Sarallar suç örgütüyle bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu saldırının da aynı kişiler tarafından yapıldığını düşünüyorum. Çünkü tehdit ediliyordum, hatta kelleme 1 milyon dolar ödül konulduğuna dair istihbarat almıştım.

"5 YAŞINDAKİ OĞLUM TANIK OLDU"

Gülmez, saldırının sadece kendisini değil, ailesini de etkilediğini vurguladı:5 yaşındaki oğlum bu saldırıya tanıklık etti. Bu insanların amacı beni sindirmek ya da iş yerime çökmek. Sosyal medyada bunlara karşı açıklamalar yaptığım için hedef alındım. Kendilerini kanun üstü görüyorlar. Bu saldırılar, beni öldürene kadar devam edecek gibi görünüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Şüphelilerin kimliğinin tespiti ve yakalanmaları için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA