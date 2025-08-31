Ünlü Mekan Sahibi Sezai Gülmez'e Suikast Girişimi! 2,5 Yılda 3 Saldırı… 'Kelleme 1 Milyon Dolar Ödül Koymuşlar'

İstanbul Sarıyer’de Beyoğlu'nun ünlü mekanlarından Çiçek Bar'ın sahibi Sezai Gülmez’e düzenlenen suikast girişiminde Gülmez’in şoförü bacağından yaralandı. Sezai Gülmez, kendisine 2,5 yılda 3 saldırı yapıldığını belirterek "Kelleme 1 milyon dolar ödül konuldu” dedi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Sarıyer’de 29 Ağustos günü saat 16.30 sıralarında Uskumruköy Mahallesi’nde korkunç bir olay yaşandı. Sokağa giren beyaz bir araçtan peş peşe silah sesleri yükseldi. Evinin önünde şoförünü bekleyen eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez’i hedef alan saldırganlar, Gülmez’in şoförü bacağından yaraladı.

Ünlü Mekan Sahibi Sezai Gülmez'e Suikast Girişimi! 2,5 Yılda 3 Saldırı… 'Kelleme 1 Milyon Dolar Ödül Koymuşlar' - Resim : 1
Saldırı anı öncesi

Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, kurşunların isabet ettiği araç ve yaralı şoför güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ünlü Mekan Sahibi Sezai Gülmez'e Suikast Girişimi! 2,5 Yılda 3 Saldırı… 'Kelleme 1 Milyon Dolar Ödül Koymuşlar' - Resim : 2
Silahlı saldırının düzenlendiği araba

"1 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYULDU"

Sezai Gülmez, saldırının daha önce kendisine yönelik düzenlenen suikast girişimlerinin devamı olduğunu öne sürerek "Kelleme 1 milyon dolar ödül konuldu" dedi. Gülmez, kendisine yönelik 2,5 yıl içinde üçüncü saldırının gerçekleştiğini belirtti.

Ünlü Mekan Sahibi Sezai Gülmez'e Suikast Girişimi! 2,5 Yılda 3 Saldırı… 'Kelleme 1 Milyon Dolar Ödül Koymuşlar' - Resim : 3
Eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez

"3. SALDIRI, BU DEFA EVİMİN ÖNÜNDE"

Saldırı sonrası konuşan Sezai Gülmez, şunları anlattı: Bu evimin önünde yaşanan ikinci silahlı saldırı. Toplamda 2,5 yılda üçüncü kez hedef alındım. Daha önce iş yerime de saldırı düzenlenmişti. Faillerin Sarallar suç örgütüyle bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu saldırının da aynı kişiler tarafından yapıldığını düşünüyorum. Çünkü tehdit ediliyordum, hatta kelleme 1 milyon dolar ödül konulduğuna dair istihbarat almıştım.

"5 YAŞINDAKİ OĞLUM TANIK OLDU"

Gülmez, saldırının sadece kendisini değil, ailesini de etkilediğini vurguladı:5 yaşındaki oğlum bu saldırıya tanıklık etti. Bu insanların amacı beni sindirmek ya da iş yerime çökmek. Sosyal medyada bunlara karşı açıklamalar yaptığım için hedef alındım. Kendilerini kanun üstü görüyorlar. Bu saldırılar, beni öldürene kadar devam edecek gibi görünüyor.

Ünlü Mekan Sahibi Sezai Gülmez'e Suikast Girişimi! 2,5 Yılda 3 Saldırı… 'Kelleme 1 Milyon Dolar Ödül Koymuşlar' - Resim : 4

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Şüphelilerin kimliğinin tespiti ve yakalanmaları için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Sezai Gülmez Sarıyer
Son Güncelleme:
Karasu Nehri'nde Kaybolan Kadının Cansız Bedeni Bulundu Karasu Nehri'nde Kaybolan Kadından Acı Haber
Denizcilerin Korkulu Rüyasıydı: Zehirli İstilacı Tür Yok Olmaya Başladı Zehirli İstilacı Tür Yok Olmaya Başladı
Ne Hayallerle Gelmişti! Dursun Özbek 22 Yaşındaki Yıldızın Biletini Kesti: İşte Yeni Takımı... Galatasaray'da Ayrılık
Şişli’de Sır Olay! Prof. Dr. Tahire Başerer Evinde Ölü Bulundu Şişli’de Sır Olay! Profesör Evinde Ölü Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor
Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos’ta Eve Kapandı Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu Eve Kapandı
Kan Donduran Siyasi Suikast! Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy Öldürüldü... 'Ukrayna'nın Kalbini Vurdular' Ukrayna'nın Kalbi Öldürüldü
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor