Karasu Nehri'nde Kaybolan Kadının Cansız Bedeni Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzurum'un Aşkale ilçesinde önceki gün Eray Kılbaş idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Aşkale Karaköprü mevkiinde yapımı devam eden köprüden bariyerleri aşarak Karasu Nehri'ne uçtu. Eray Kılbaş olay yerinde hayatını kaybederken, yolculardan Nazlı K. inşaat işçileri tarafından suyun içindeki otomobilden kurtarıldı. Araçta bulunan İlknur Sağsöz ise nehir sularına kapılarak kayboldu.

İKİ KİLOMETRE AŞAĞIDA BULUNDU

AKUT, JAK, Aşkale itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından nehir havzasında 2 gün boyunca arama tarama yapılsa da hiçbir bulguya rastlanamadı. Aşkale Belediyesi ve DSİ ekipleri Karasu Nehri'nin akış yönünü değiştirerek arama çalışmalarına devam etti.

Bu sabah erken saatlerde JAK ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları neticesinde kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre aşağı mesafede su kenarında İlknur Sağsöz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cansız beden İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: İHA