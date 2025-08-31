81 Yaşındaki Kadın 53 Saat Sonra Yarı Baygın Halde Bulundu

Düzce’de kaybolan 81 yaşındaki kadın, 53 saat sonra yarı baygın halde bulundu. Soğuk ve yorgunlukla mücadele eden yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

81 Yaşındaki Kadın 53 Saat Sonra Yarı Baygın Halde Bulundu
Düzce’nin Cumayeri ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Ayşe Battal, evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınlarının durumu jandarma, AFAD ve gönüllü ekiplerine bildirmesi üzerine kapsamlı arama başlatıldı.

EVİNDEN 300 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Soğuk havada ve zor doğa koşullarında 53 saat boyunca süren yoğun çalışmanın sonunda, Battal evinin yalnızca 300 metre uzağındaki fındık bahçesinde yarı baygın halde bulundu. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ayşe Battal’ın sağlık durumu takip altında.

Düzce
