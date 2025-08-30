Batman'da Acı Olay: Serinlemek İçin Girdiği Su Kanalında Boğuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Batman’ın Kozluk ilçesinde acı bir olay yaşandı. Serinlemek için sulama kanalına giren 15 yaşındaki Cesur Avcı, akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Kozluk’a bağlı Samanyolu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sıcak havadan bunalan Cesur Avcı sulama kanalına girdi. Kısa süre sonra akıntıya kapılan genç, çevredekilerin gözleri önünde suda kayboldu.

Durumu fark eden vatandaşlar suya girerek Avcı'yı sudan çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ve jandarma ekipleri, yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Cesur Avcı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA