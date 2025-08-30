100 Yıllık 'Ölüce' Köyünün Adı Değişti: 'Kazalar Olunca İnsanlar Korkuyordu...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 100 yıllık tarihi olan Ölüce Mahallesi, yapılan düzenlemeyle resmi olarak köy statüsü kazanarak adını “Güzelyurt Köyü” olarak değiştirdi. İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla, Kasımlı köyüne bağlı Davullar, Çöngelli, Ferahlı ve Ölüce mahalleleri ile Kabalar köyüne bağlı Leller Mahallesi resmen köy oldu.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ RESMİLEŞTİ

Aralık 2024’te yapılan halk oylamasında mahalle sakinlerinin ezici çoğunluğu köy statüsüne geçiş için “evet” oyu vermişti. Bu oylama sonucunda, Ölüce Mahallesi’nin köy statüsüne geçişi ve isim değişikliği resmileşti.

'İNSANLAR KORKUYORDU'

Köy sakinlerinden Hüseyin Yılmaz, isim değişikliğinin uzun süredir gündemde olduğunu belirterek, "75 hanemiz bulunan eski Ölüce Mahallesi'nin adı mahalle halkının başvurusu üzerine değiştirildi. 100 yıllık geçmişi var ama isimden rahatsız oluyorduk. Bölgemizde kazalar olunca insanlar ‘Ölüce' isminden korkuyor, bu yüzden köyümüzün adı Güzelyurt oldu." dedi.

Kaynak: İHA