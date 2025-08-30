100 Yıllık 'Ölüce' Köyünün Adı Değişti: 'Kazalar Olunca İnsanlar Korkuyordu...'

Zonguldak Alaplı’da 100 yıllık geçmişe sahip Ölüce Mahallesi, köy statüsü kazanarak “Güzelyurt” adını aldı. Mahalle sakinleri, isim değişikliğiyle hem köy statüsünü hem de daha olumlu bir ismi benimsedi.

100 Yıllık 'Ölüce' Köyünün Adı Değişti: 'Kazalar Olunca İnsanlar Korkuyordu...'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 100 yıllık tarihi olan Ölüce Mahallesi, yapılan düzenlemeyle resmi olarak köy statüsü kazanarak adını “Güzelyurt Köyü” olarak değiştirdi. İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla, Kasımlı köyüne bağlı Davullar, Çöngelli, Ferahlı ve Ölüce mahalleleri ile Kabalar köyüne bağlı Leller Mahallesi resmen köy oldu.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ RESMİLEŞTİ

Aralık 2024’te yapılan halk oylamasında mahalle sakinlerinin ezici çoğunluğu köy statüsüne geçiş için “evet” oyu vermişti. Bu oylama sonucunda, Ölüce Mahallesi’nin köy statüsüne geçişi ve isim değişikliği resmileşti.

'İNSANLAR KORKUYORDU'

Köy sakinlerinden Hüseyin Yılmaz, isim değişikliğinin uzun süredir gündemde olduğunu belirterek, "75 hanemiz bulunan eski Ölüce Mahallesi'nin adı mahalle halkının başvurusu üzerine değiştirildi. 100 yıllık geçmişi var ama isimden rahatsız oluyorduk. Bölgemizde kazalar olunca insanlar ‘Ölüce' isminden korkuyor, bu yüzden köyümüzün adı Güzelyurt oldu." dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Zonguldak
Fenerbahçe'nin Kurtarıcısı Geri Geliyor! Mourinho Sonrası İsmail Kartal Formülü Devreye Sokuldu Fenerbahçe'nin Kurtarıcısı Geri Geliyor
Bursa’da 6 Katlı Apartmanda Yangın Paniği Bursa’da 6 Katlı Apartmanda Yangın Paniği
Sivas’ta Hafif Ticari Araç Devrildi! 5 Yaralı Sivas’ta Hafif Ticari Araç Devrildi! 5 Yaralı
Fenerbahçe Karşısında Şov Yapmıştı: Serdal Adalı 8 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor! 52 Maçta 18 Gol 9 Asist... Bombayı Patlattı! 8 Milyon Euroluk Yıldız Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Tarihte Görülmemiş Olay! Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor
Miami'deki Evinde Ölü Bulunmuştu... Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar: Nedeni Ortaya Çıktı Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar
Binlerce Kişi Kullanıyor, Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! İnat Box Vurgunu... 21 İlde Operasyon, 27 Tutuklama İnat Box Vurgunu... Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin!
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali: 'Demokrasi Yolunda Herkesle Yürürüz' Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali
AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret! Anbean Kameraya Yansıdı AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret!