Sivas’ta Hafif Ticari Araç Devrildi! 5 Yaralı

Sivas’ın Hafik ilçesinde 24 ABZ 783 plakalı aracı kullanan A.C., Sivas-Erzincan kara yolu üzerindeki Yarhisar köyü yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada sürücü A.C. ile araçta bulunan M.C., A.E.C., E.C. ve A.C. yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaynak: AA