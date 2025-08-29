Giresun’da Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
Giresun’un Alucra ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Ahmet Candan, evinde ölü bulundu. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Candan’ı hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Candan’ın kesin ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
