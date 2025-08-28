Alaşehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu! 5 Tabanca Ele Geçirildi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız 5 tabanca ile 94 adet tabanca mermisi bulundu.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı’nın, KOM ve İstihbarat Şube ekipleriyle birlikte yürüttüğü çalışmalar neticesinde 27 Ağustos 2025 tarihinde ilçede 5 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ile 94 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
