Konya Karapınar’da Bıçaklı Saldırı: İnşaat Ustası Ağır Yaralandı

Konya’nın Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi Fatih Caddesi’nde, inşaat ustası H.Y., yanında çalışan Mahmut adlı kişi tarafından bıçakla ağır yaralandı. Şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Konya Karapınar’da Bıçaklı Saldırı: İnşaat Ustası Ağır Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya’nın Karapınar ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Fatih Caddesi’nde, 27 Ağustos 2025 tarihinde bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, inşaat ustası H.Y., yanında çalışan ve isminin Mahmut olduğu öğrenilen bir şahıs tarafından aracında karnından bıçaklandı. Saldırı sonucu ağır yaralanan H.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. H.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayın ardından Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu değerlendirilen Mahmut isimli şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, saldırının nedenine dair detaylı incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Ankara’daki Dehşet Gecesinde Evladını Kaybeden Babanın Feryadı Yürek Dağladı: ‘Bu Olay Minguzzi Cinayetinin Benzeri'Ankara’daki Dehşet Gecesinde Evladını Kaybeden Babanın Feryadı Yürek Dağladı: ‘Bu Olay Minguzzi Cinayetinin Benzeri'Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Konya Bıçaklı Saldırı
Galatasaray Son Duvarını Sağlama Alıyor! Altay Bayındır Devreye Girdi: Cimbom Yeni Kalecisini İngiltere’den Getiriyor
Cimbom, İngiltere'den Alıp Getiriyor
Narkotik Köpeği Raya Buldu! Tüp Gazın İçinden 47 Paket Esrar Çıktı
Narkotik Köpeği Raya Buldu! Tüp Gazın İçinden 47 Paket Esrar Çıktı
Bu Sefer Şifa Değil Ölüm Getirdi! Çankırı’da Akıl Almaz Facia: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti
Çankırı'da Şifalı Su Faciası
ÇOK OKUNANLAR
Ekranların Parlak Yüzüydü: Fazla Kiloları Yüzünden Depresyona Girdi! Onur Büyüktopçu’nun Son Halini Görenler Şaşıp Kalıyor, Ne Yaptın Sen Böyle! Son Halini Gören Şaşıp Kalıyor
1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! SGK Müjdeli Haberi Verdi: Erken Emeklilik Kapısı Aralandı 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat
Galatasaray Son Duvarını Sağlama Alıyor! Altay Bayındır Devreye Girdi: Cimbom Yeni Kalecisini İngiltere’den Getiriyor Cimbom, İngiltere'den Alıp Getiriyor
İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber! Meteoroloji Duyurdu: Bir Anda Tepetaklak Olacak, Hazırlıklı Olun İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber
Kılıçdaroğlu Cephesinden Belediyeler ve Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz' Kılıçdaroğlu Cephesinden Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz'