Konya Karapınar’da Bıçaklı Saldırı: İnşaat Ustası Ağır Yaralandı

Konya’nın Karapınar ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Fatih Caddesi’nde, 27 Ağustos 2025 tarihinde bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, inşaat ustası H.Y., yanında çalışan ve isminin Mahmut olduğu öğrenilen bir şahıs tarafından aracında karnından bıçaklandı. Saldırı sonucu ağır yaralanan H.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. H.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayın ardından Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu değerlendirilen Mahmut isimli şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, saldırının nedenine dair detaylı incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İHA