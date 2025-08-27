Narkotik Köpeği Raya Buldu! Tüp Gazın İçinden 47 Paket Esrar Çıktı
Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye sokulmak istenen 5 kilo 900 gram esrar, Bulgaristan’ın Andreevo gümrüğünde yapılan aramada ortaya çıkarıldı.
Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir Bulgar vatandaşının kullandığı otomobil, şüphe üzerine X-ray kontrolüne sevk edildi. Yapılan taramada araçta yasaklı madde olabileceği belirlendi. Ardından devreye giren narkotik köpeği Raya, bagajda stepne lastiği yerine yerleştirilmiş bir tüp gaza yoğun tepki gösterdi.
47 PAKET ESRAR BULUNDU
Gümrük memurları tüpü söktüklerinde, içerisinde kuru bitki materyali bulunan 47 paket ele geçirdi. Yapılan hızlı testlerde, maddelerin esrar olduğu doğrulandı. Paketlerin toplam ağırlığının 5 kilo 900 gram olduğu tespit edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yakalanan uyuşturucu ile ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldı.
